Dopo l’incontro “in famiglia” con la De Filippi, arriva l’intervista di Costanzo a Emma Marrone, un’altra delle bionde più amate d’Italia: l’autrice della colonna sonora de “La Cena di Natale” – il film di Luca Miniero con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, in cui la cantante fa anche una breve comparsata – ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico. E sono venute fuori alcune ferite inaspettate…

L’intervista di Costanzo a Emma Marrone: voglia di diventare mamma?

Uno dei temi che viene fuori è quello della maternità. Le piacerebbe mettere su famiglia?”Istintivamente, sarei portata ad avere un figlio… mi piacerebbe essere chiamata mamma. Ci vuole molto coraggio. Per adesso, ho chiuso per ferie. Non vivo con la fissa di rimanere incinta. Pensiamo a trovare un compagno. Ci sono dei momenti in cui vorrei condividere delle emozioni. Io dormo con le luci accese perché ho paura del buio. Con un fidanzato, ne guadagnerei con le bollette.”

Tuttavia, l’idea del matrimonio sembra non fare proprio per lei: “”Mi piacciono i matrimoni ma conoscendomi, ma dire un per sempre in Comune o davanti a Dio, mi metterebbe pressione. Andrei a scombussolare i miei equilibri personali. Non sono mai andata vicina al matrimonio. Preferisco amarti tutta la vita senza prometterlo. Mi verrebbe l’ansia da prestazione. Non ho mai detto: ‘Ti amerò per sempre’ ma fino a quando c’è amore. Non vorrei distruggere quello che di buono c’è stato, tirando dentro figli.”

Guarda il video completo dell’intervista di Costanzo a Emma

Tutti gli ex della cantante salentina

Grazie ai vari filmati lanciati durante l’intervista di Costanzo a Emma Marrone, la bella ospite ha potuto ripercorrere alcuni momenti salienti della sua vita insieme agli spettatori. Inutile dire che sono spuntati i soliti nomi di Stefano de Martino, Fabio Borriello e Marco Bocci. Ecco il commento: “Non ho nulla da nascondere. Come tante ragazze, ho avuto relazioni che sono finite. Con De Martino, non ci vediamo, non ci frequentiamo. Sono cose mie, le ho sempre tenute per me. Se bussasse oggi alla mia porta? Di sicuro avrebbe bisogno di qualcosa. Con Marco invece ho un rapporto meraviglioso, ci sentiamo. Ho conosciuto la moglie, Laura Chiatti. Siamo diventate amiche, ci scriviamo spesso. Ho incontrato i loro figli. Mi manda i video in cui Enea mi chiama zia Emma. Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Ho amato le persone con cui sono stato assieme. Vorrei, però, andare avanti. Della mia vita privata, non ne parlerò mai. Adesso, non sono innamorata, non è capitato. Non ci sto pensando. Da sola, adesso sto bene. Anche se un limone ogni tanto ci starebbe bene.

Il ricordo drammatico che le fa fermare il video in studio: la battaglia contro il cancro

Infine, un ricordo drammatico che la spinge a chiedere al presentatore di fermare il video: sullo schermo, infatti, le immagini di tre anni fa, quando Emma è stata operata di tumore all’utero e alle ovaie: “Mi ha fatto tanto male. Non voglio leggere più quella parola. Mi mette ancora tanta paura. L’ultimo intervento l’ho subito tre anni fa. La prevenzione, gli esami sono necessari. Tutto il resto lo vorrei dimenticare.”

Un’ultima frecciatina anche al gossip e ai paparazzi, che sembrano indagare di continuo la sua vita: “Rispetto il lavoro di tutti. Nei miei confronti, c’è un’ossessione diversa rispetto agli altri artisti. Questa cosa mi ha fatto soffrire. A volte, è troppo. C’è un’attenzione eccessiva. Vorrei si parlasse più di quello che faccio nel mio lavoro. Non sono avvelenata con i paparazzi. O i giornalisti o i giornali che fanno questo mestiere. Ci tengo a tutelare la mia vita, i miei affetti perché vivo meglio.”