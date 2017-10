0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi sarà il nuovo inviato all’Isola dei Famosi 2018? Sembra essere tutto pronto per la nuova edizione: Alessia Marcuzzi, sempre al timone, promette grande intrattenimento per i telespettatori da casa e anche i primi due concorrenti sono stati confermati. La prima è Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, la seconda (a detta di Dagospia) sembrerebbe essere Giulia Salemi. Questa, comunque, non è l’unica incognita: Daniele Bossari e Stefano De Martino, infatti, si contendono la conduzione dall’Honduras del reality.

Chi sarà l’inviato all’Isola dei Famosi 2018?

Certo, si tratta di una bella sfida. Bossari e De Martino sono due professionisti del piccolo schermo e sanno come intrattenere il pubblico. Il primo ha grande esperienza in quanto a conduzione, mentre il secondo ha alle spalle il day time di Amici, durante il quale se l’è cavata egregiamente. Anche se Bossari è ancora nella casa del GF Vip, il suo nome è comunque in lizza insieme a quello del ballerino di Canale 5. Non resta che aspettare e vedere chi la spunterà.

Intanto, Alessia Marcuzzi si prepara al grande evento rilassandosi in giro con la famiglia, tra shopping e selfie con la sua piccolina. Siamo certi, poi, che con Mara Venier opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Luxuria, ci sarà da divertirsi. La presentatrice è dotata di una spontaneità e simpatia disarmante che coinvolgerà positivamente il pubblico da casa.

Il vincitore del GF Vip andrà all’Isola?

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dei concorrenti che parteciperanno al reality targato Mediaset. Il primo concorrente certo è Rita Rusic, mentre il secondo dovrebbe essere Giulia Salemi, secondo quanto insinuato da Alberto Dandolo di Dagospia. C’è, inoltre, una grande novità: il premio del vincitore del GF Vip sarà quello di partire direttamente alla volta dell’Honduras per partecipare all’adventure game. La conferma ancora deve arrivare, ma dicono che manchi poco alla notizia ufficiale. Chi andrà all’Isola partendo dalla casa di Cinecittà lo si saprà solo a dicembre, quando il reality finirà e decreterà un vincitore.