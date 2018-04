52 CONDIVISI Condividi Tweet

Erano davvero in pochi per l’ultimo saluto a Isabella Biagini: funerali semi-deserti per l’attrice romana, scomparsa il 14 aprile a 74 anni. Protagonista di tanto varietà e cinema di genere degli anni 60 e 70, Biagini aveva perso la figlia Monica nel 1998 e da allora era iniziato il suo tracollo. Le esequie si sono tenute a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Erano presenti pochi vip e soltanto qualche decina di persone per salutare l’ironica e dissacrante showgirl.

Isabella Biagini: funerali semi-deserti per l’attrice

Tra i pochi volti noti e colleghi venuti a darle l’ultimo saluto il mago Silvan, Martufello, Pier Francesco Pingitore, Manuela Villa e Leopoldo Mastelloni. Tra i familiari era presente il fratello Davide. Uno dei momenti più toccanti, l’ultimo tenero saluto di Freud, il cagnolino che ha accompagnato Isabella sino agli ultimi istanti della sua vita.

Era stata la stessa attrice a chiedere che i suoi funerali si svolgessero in Piazza del Popolo e fossero aperti al pubblico. Purtroppo la poca gente presente ha testimoniato come Biagini fosse stata dimenticata dal mondo dello spettacolo.

Isabella Biagini: malattia e morte di una donna sola

Come se non bastasse tutto questo, è anche scoppiata una polemica dopo il video mandato in onda da Barbara D’Urso durante Domenica Live in memoria dell’attrice. Le immagini del programma hanno mostrato la donna in clinica pochi giorni prima della morte. Particolarmente crude le parole di Isabella dedicate all’adorato cane Freud. Consapevole delle sue condizioni critiche, Biagini si era rifiutata di accarezzarlo: “Non lo tocco, non posso affrontare emozioni forti. Non posso muovermi, sono stata male”.

Anche se Barbara D’Urso si era a lungo occupata del suo caso, aiutandola perfino a trasferirsi in un hotel dopo l’incendio della sua casa a Roma, molti spettatori hanno rimproverato alla conduttrice un forte cattivo gusto nello sfruttamento spettacolare di questa complessa vicenda umana e artistica.