A maggio compirà 36 anni, e Isabella Ragonese sulla maternità ha le idee chiare: “Voglio un figlio – dice – ma solo se avverrà spontaneamente”. Fidanzata da cinque anni con il frontman dei Subsonica, Samuel, recentemente visto al Festival di Sanremo, ha toccato temi importanti della sua vita privata nel corso di una recente intervista con Vanity Fair, atta a promuovere i film che la vedono protagonista al cinema in questi giorni, Il padre d’Italia e Questione di karma.

In più di un film la Ragonese, originaria di Palermo ha interpretato una donna incinta, come capita anche nella pellicola Il padre d’Italia. Fuori dal set Isabella si dice pronta a diventare madre, tuttavia non ricorrerebbe a nessun tipo di aiuto medico per riuscirci.

Isabella Ragonese sulla maternità: “Se non dovesse capitare non vorrei sentirmi una donna finita”

“Assolutamente sì, desidero diventare madre, ma solo se avvenisse spontaneamente. Vorrei riuscire a non sentirmi una donna finita se non dovesse capitare – ha dichiarato Isabella Ragonese sulla maternità – Vedremo la vita dove mi porterà, bisogna accettare quello che arriva, volere una cosa a tutti i costi non mi appartiene”.

“Adoro i bambini piccoli, è forse il motivo per cui ho fatto l’attrice – prosegue – cerchiamo per tutta la vita di tornare a quello stato di grazia in cui l’immaginazione va a mille e si assorbe tutto. I bambini si accorgono anche delle cose non dette in una coppia. Avere una madre infelice e non appagata non fa bene, la maternità non è per tutti e non può essere un obbligo”.

L’attrice pronta ad avere i figli: “Il mio rapporto a distanza funziona”

D’altronde la distanza per lei e Samuel in cinque anni d’amore non è mai stata un problema: “Sono attratta da uomini con interessi diversi dai miei. Amare per me è soprattutto conoscenza, esplorare il mondo dell’altro. Se funzionano i rapporti a distanza? Nei periodi in cui non si lavora, ci vediamo tanto. Io poi sono una che quando non lavora se la gode proprio, nel senso che mi piace oziare, non fare niente, aiuta la creatività”.