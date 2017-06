35 CONDIVISI Condividi Tweet

Se l’edizione di quest’anno ha avuto la risonanza che ha avuto – va detto – molto del merito è stato grazie alle polemiche inaugurate da Massimo Ceccherini e la modalità da vincitore solitario di Raz Degan: visti, però, gli ascolti non entusiasmanti, in molti non sanno se aspettarsi un’Isola Dei Famosi 2018.

E invece, tra una pagina e l’altra della rivista TV Sorrisi e Canzoni, è apparsa una dichiarazione della conduttrice ufficiale della prossima edizione: per chi fate il tifo?

Verso l’Isola Dei Famosi 2018

Tra i due storici volti continua a prevalere quella che negli ultimi anni ha preso le redini dello show: Alessia Marcuzzi. È lei ad aver snocciolato qualche piccola anteprima sul futuro del reality con i naufraghi, o meglio, ad annunciare il suo ritorno.

Una fetta nutrita di fan avrebbe sperato di rivedere Simona Ventura al comando dell’Isola Dei Famosi 2018, anche solo per una variazione di toni: invece, Mediaset preferisce la continuità e premia il lavoro dell’ex attrice di Carabinieri, che durante l’intervista con TV Sorrisi e Canzoni ha tirato in ballo la sua collega/rivale proprio a proposito di una recente questione che le ha riguardate.

La dichiarazione della Marcuzzi sulla Ventura

Come molti sanno, infatti, SuperSimo è stata chiamata a Supervivientes, dove c’era come concorrente Paola Caruso, “in rappresentanza della versione italiana dell’Isola dei famosi – le fa notare la giornalista – che oggi è lei a condurre. Le è spiaciuto?”. Ma la risposta è stata la tipica che ci aspetterebbe da lei: un sorriso e “No di certo: Simona ha presentato otto edizioni! Spero che sceglieranno me quando si parlerà del Grande Fratello: dieci anni di conduzione sono indimenticabili…“.

Insomma, di sicuro un po’ di orgoglio professionale traspare dalle sue parole: come se la caverà secondo voi nella prossima edizione del reality? E cosa potrebbe rendere l’Isola nuovamente avvincente?