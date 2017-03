1 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne dicono tante sul gruppo dei naufraghi di Canale 5, ma chi meglio di una ‘voce di dentro’, per chiarire alcuni dubbi e raccontare la verità su Raz Degan, Stefano Bettarini, Moreno e Samantha De Grenet?

L’ex concorrente confessa la verità su Raz Degan e quella brutta offesa alla moglie di Massimo Ceccherini

Il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, eliminato lo scorso febbraio, è stato intervistato durante il programma radiofonico “Non succederà più“, condotto da Giada de Miceli. In quell’occasione ha svelato alcuni retroscena che smentiscono molte delle ‘dicerie’ che aleggiano intorno al gruppo. La prima riguarda proprio una sua supposta insinuazione, quella cioè che Bettarini sarebbe un conduttore incapace e ‘completamente guidato dagli attori’:

“Per Bettarini, mi dispiace. L’avevo raccontato quando era a cena con un giornalista e avevo detto che Bettarini spiegava le cose e che poi ce le rispiegavano perché alcuni giochi sono molto complicati. Da là, è successo che la mia intervista è stata interpretata che Bettarini non sa spiegare.”

L’ex concorrente ha approfittato anche per chiarire definitivamente la verità su Raz Degan e quella presunta offesa alla moglie di Ceccherini segnalata dal rapper di Amici: “Moreno vuole vincere a tutti i costi. Lui è abituato a vincere, ha vinto Amici e, quindi, vuole vince anche l’Isola. Però vuole vincere, facendo i complottini. Moreno metteva zizzania, è un po’ perfido. Non è cattivo però è falso. L’offesa di Raz Degan alla moglie di Ceccherini? Raz non è il tipo che dice quelle cose. In queste puntate, non è mai uscita una volgarità da lui“.

Chi vincerò l’isola secondo Giacomo Urtis?

In ultimo, aggiunge due riflessioni su Samantha de Grenet (È la persona più falsa dell’Isola. Fa credere che non è una calcolatrice. Usa Giulio Base per lavorare sulle menti. Lui riporta tutto a Samantha. Mi ha fatto una cattiva impressione più di tutti) e Malena, la favorita di questa edizione, secondo lui: “Secondo me, potrebbe vincere Malena. Viene spinta molto. Quando si vuole fare pena al pubblico…”