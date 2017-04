0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel cinema conosciamo tante ‘eroine romantiche e disperate’, la prima che ci viene in mente è la povera Bridget Jones, ma anche la sfortunatissima protagonista di Mai Stata Baciata o quella de La verità è che non gli piaci abbastanza: a questa lista siamo costretti ad aggiungere anche la delusione di Malena sull’Isola.

La delusione di Malena: la giovane star apre il suo cuore alla persona sbagliata

Come in una love comedy, infatti, la giovane concorrente aveva deciso di confessare i suoi sentimenti per il suo bel compagno-naufrago, Simone Susinna. I due nel corso del progranna hanno avuto numerosi ‘incontri ravvicinati’, e in particolare nelle ultime due settimane sembravano più vicini che mai: coccole, carezze, sorrisi, sguardi carichi di passione…

Purtroppo però non tutto è bene quel che finisce bene: durante il pranzetto che il concorrente siciliano aveva vinto durante la prova ricompensa, la star di film a luci rosse ha deciso di essere chiara e diretta. “Non posso nascondere che ho un’attrazione fisica per te“, ha spiegato a Susinna. Però la delusione di Malena era lì, dietro l’angolo, nel momento in cui ha risposto, senza neanche scomporsi: “Se qualcosa non scatta in tre o quattro settimane, non è per timidezza… O nasce o nasce“. E come se non bastasse, ha confidato a Raz Degan: “Non voglio fraintendimenti fuori, non sono venuti qui per farmi la storia d’amore“.

Niente da fare: la delusione di Malena

La reazione della giovane e delusa pupilla di Rocco Siffredi? “Mi prendo uno schiaffo“. Rimaniamo in attesa di evoluzioni durante la puntata di martedì 4 aprile.