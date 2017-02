568 CONDIVISI Condividi Tweet

Non finisce mai la “Serie di sfortunati eventi” che riguarda l’Isola dei naufraghi da cui l’attore Massimo Ceccherini è scappato via dicendo che “si sentiva troppo vecchio” e “non voleva più stare certi giochini”: adesso anche Moreno è accusato di molestie e, se questa notizia viene confermata, ci saranno provvedimenti anche per lui…

Un altro concorrente a rischio? Ecco l’accusa (da confermare) che pende sul rapper

Cosa sta succedendo quest’anno all’Isola Dei Famosi? Dopo Andrea Marcaccini, anche sul rapper sembrerebbe esser venuto fuori un “lato oscuro” finora sconosciuto ai più. A denunciarlo una ragazza di 28 anni originaria di Brescia: il suo nome è Angelica, tra le sue passioni vanta proprio quella del canto e, di recente, ha svelato un episodio che ha allertato i media.

“Mi ha aggredita pretendendo un rapporto se*suale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo“ – ha detto, da quanto si legge su Il Giornale di Brescia, la fonte che ha messo in giro la notizia e che ha poi spiegato ai lettori: “I fatti sarebbero accaduti ad ottobre scorso, quando la giovane, convinta di partecipare ad un provino, viene invitata da un agente di moda amico di Moreno a spogliarsi“.

Moreno è stato accusato di molestie

Sarà vero, dunque, che Moreno è stato accusato di molestie e ha tentato di ometterlo? Un’altra spiacevole situazione in cui Alessia Marcuzzi e la redazione del programma dovranno vederci chiaro… Nel frattempo, lo rivediamo in uno scherzo cattivello che gli hanno fatto a Le Iene. Chi se lo ricorda?