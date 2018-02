83 CONDIVISI Condividi Tweet

Un esposto animalista contro Giucas Casella e Marco Ferri è stato presentato dall’AIDA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. I due concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati accusati di “aver seviziato inutilmente gli animali al solo scopo di fare spettacolo”.

La denuncia fa riferimento ai presunti atteggiamenti violenti del mago di Termini Imerese e del figlio dell’ex calciatore interista all’interno del reality.

“Inviato questa mattina alla Procura della Repubblica di Milano l’esposto firmato dal presidente Lorenzo Croce a carico di Giucas Casella e Marco Ferri, concorrenti dell’Isola dei Famosi”, si legge sul blog dell’AIDAA. “Nella settimana compresa tra il 22 ed il 27 gennaio 2018, Casella si rendeva responsabile dell’inutile uccisione di un polipo al quale staccava anche i tentacoli, provocandole indicibile dolore e successivamente la morte. Mentre Marco Ferri si rendeva responsabile di aver tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto non in grado di asportare l’amo dopo aver pescato il pesce”.

Esposto animalista contro Giucas Casella e Marco Ferri

“L’Associazione chiede anche alla Procura di verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori della trasmissione per aver trasmesso le immagini di violenza in orari in cui davanti alla tv ci sono anche i bambini che possono essere rimasti colpiti da queste azioni di inutile violenza”, prosegue il comunicato. A queste parole, Lorenzo Croce ha allegato una copia della denuncia presentata.

Croce, in realtà, è spesso contestato dagli stessi animalisti. Da anni si occupa di tutela degli animali, aiuto ai randagi e promozione delle adozioni. Ma è stato spesso additato di creare fake news e sensazionalismi ad hoc. Oltre che redigere comunicati con numeri e statistiche di cui non sono mai specificate le fonti. Dopo la faccenda droga all’Isola e le figlie di Eva Henger minacciate di morte, un’altra patata bollente per Magnolia, la società di produzione del reality. Verranno presi provvedimenti anche per Casella e Ferri?