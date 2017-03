0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la soffiata sull’oneroso cachet di Alessia Marcuzzi per ogni puntata, è stato svelato anche il compenso dei naufraghi e ospiti dello show ispirato ai film e telefilm in stile survival come The Beach, Cast Away e Lost.

A fare i conti in tasca al cast di partecipanti (tra i quali, ricordiamo, Raz Degan, Moreno e Simone Susinna sono in nomination questa settimana) è stato il settimanale “In Famiglia”, che dalle sue pagine ha annunciato una stima dell’onorario degli attori, modelli e celebrità presenti all’Isola Dei Famosi:

Pare che i grossi nomi guadagnino 250mila euro, mentre quelli meno conosciuti”appena 50mila. Ecco cos’hanno spiegato “Si parte da un minimo di 50mila euro fino ad un massimo di 250mila euro, determinato in base al livello di notorietà di ogni singolo concorrente. Il vincitore, inoltre, si aggiudica un montepremi pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà è destinata ad un ente benefico scelto dal trionfatore. In totale la trasmissione costerebbe circa quattro milioni di euro, tra troupe, viaggi, operatori, studio e produzione. Gli ospiti presenti in studio ogni volta ricevono una ricompensa pari ad un massimo di 1500 euro”.