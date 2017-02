0 CONDIVISI Condividi Tweet

Iva Zanicchi casta fino a 26 anni: confessioni piccanti ieri a Domenica Live, con una colorata Iva conosciuta per la sua grinta e passionalità, accompagnata da Fausto Pinna suo fedele compagno da 33 anni. “Stiamo insieme da 33 anni. Io lo chiamo Pippi, lui mi chiama Pippi” racconta la conduttrice storica di La ruota della fortuna e attrice della fiction di Canale Cinque Caterina e le sue figlie.

Una vita insieme passata insieme tra tenerezze qualche litigio, ma nessun tradimento: “Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. Anche se Fausto ammette: “Difetti? Ne ha più di uno.

Iva Zanicchi casta fino a 26 anni? “Venivo dal paese…”

Ma la vera dichiarazione che ha movimentato il Salotto di Domenica è stata quella che vede un’inaspettata Iva Zanicchi casta almeno fino a gran parte della sua giovinezza. “Sono stata casta fino a 26 anni, ma poi ho recuperato. Venivo dal paese, ero un po’ imbranata”.

I litighi tra Iva e Fausto si limitano in cucina dal momento che lei è emiliana e lui sardo: “Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina. Lui è sardo, e per 20 anni mi ha fatto mangiare sardo, ma io sono emiliana. Siamo poi arrivati a un compromesso: cuciniamo un po’ sardo e un po’ emiliano”.