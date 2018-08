270 CONDIVISI Condividi Tweet

Iva Zanicchi è apparsa in splendida forma a La mia passione. Ospite del programma di Rai 3, l’Aquila di Ligonchio ha ripercorso la sua vita professionale e privata, dall’infanzia nell’appennino reggiano (“Mia madre era senza cultura ma aveva un’intelligenza così viva che la rendeva straordinaria”) alla carriera di grande successo come cantante e conduttrice televisiva. Nel faccia a faccia con Marco Marra, Zanicchi ha parlato del suo rapporto con il tempo che passa (“La vecchiaia non la conosco ancora e non la voglio conoscere: l’involucro invecchia, io no!”) e di alcune scelte controverse fatte in passato.

Iva Zanicchi, un fiume amaro la politica

Dopo essersi detta pentita della sua esperienza da europarlamentare, Iva Zanicchi è tornata ad affrontare il suo passato politico. Al centro del racconto la sua celebre uscita a Il raggio verde nel 2001, quando in piena campagna elettorale disse di Berlusconi: “Facciamolo provare, poi se non va bene tra cinque anni visto che siamo in democrazia gli diamo un calcio nel sedere e lo rimandiamo ad Arcore”. Quelle parole non piacquero all’ex Cavaliere, ha rivelato la cantante: “Non mi chiamò, ma dopo quando lo incontrai mi disse: ‘Potevi farne a meno’. In effetti forse era meglio non dire quella cosa”.

Iva Zanicchi, età per capire gli errori e le scelte del passato

“Berlusconi mi sconsigliò di fare politica, ma io volevo farla. Per questa scelta poi ho pagato molto, e oggi sono pentita”, ha ribadito. Sono tanti i bocconi amari che ha dovuto ingoiare dal leader di Forza Italia, come quando le impose di abbandonare lo studio di L’infedele di Gad Lerner: “Questa sua uscita mi addolorò. Sono certa che lo fece perché istigato da qualcuno. Lui non stava guardando la televisione. Non mi alzai, non potevo, non l’avrei fatto nemmeno se me l’avesse chiesto mia madre”.

Di una cosa, però, Iva è certa: “Se sei di sinistra sei una diva, un’icona, una star. Se sei di destra sei una merda, ma per colpa della destra che non ha saputo difendere i propri artisti. La sinistra l’ha fatto, di qua invece dita negli occhi”. Oggi Zanicchi, 78 anni, è “riconoscente al pubblico perché ho fatto tante cose diverse, tanti errori, eppure la gente mi ha sempre amata, ha sempre capito”. La puntata di La mia passione è disponibile su RaiPlay.