Sarà che Francesco Facchinetti e la famiglia Celentano hanno dato il via, ma ultimamente sembra che molti personaggi del cinema e del piccolo schermo abbiano deciso di raccontare degli episodi di criminalità che li stanno perseguitando: anche Iva Zanicchi è vittima dei ladri e, a giudicare dalle sue parole, si sente a dir poco esausta da quello che sta succedendo in casa sua.

Il tragico racconto dell’Aquila di Ligonchio: “Questa non è vita”

Intervistata da Eleonora Daniele su Storie Vere su Rai Uno, l’aquila di Ligonchio ha raccontato di aver subito ben sette furti nel giro di pochi anni nella sua residenza in Brianza: “Purtroppo siamo in balia di questi delinquenti. Io abito in una zona pericolosissima. Ci sono delle bande, sia italiane che straniere. Non sono soltanti gli ex slavi o albanesi. Mi hanno ‘visitato’ sette volte in questa mia casa. Due volte erano armati ed una volta eravamo addirittura in casa. Il maresciallo ci ha detto di ringraziare Dio perché ci è andata bene. Una volta il malvivente che mi ha fatto visita era quel famoso Manolo che ha poi ucciso quella povera famiglia a Brescia“.

Per garantirsi una buona dose di sicurezza ha fatto installare 13 telecamere di sorveglianza e molti allarmi antifurto e, non ultimo, ha deciso di lasciare un messaggio ai ladri: “Adesso ho messo un cartello grande fuori dal cancello. Ho scritto ‘Guardate, avete rubato tutto, non ci sono più cose di valore. Se volete vi faccio una spaghettata, entrate pure… ma non c’è più niente da rubare’. Non se ne può più. I carabinieri sono bravi, corrono e arrivano: fanno quel che possono ma evidentemente non basta. Questo non è vivere“.

Iva Zanicchi vittima di ladri e la domanda sulla difesa personale

Farebbe, dunque, come Francesco Facchinetti, che ha deciso di comprarsi “Un arsenale” e difendersi da solo? “Non ho paura neanche del diavolo, piuttosto mi faccio ammazzare […] Ma non ammazzerei neanche una mosca, loro sono sempre più attenti e preparati di noi“.