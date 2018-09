0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo stanno già provando a chiamare ‘Il nuovo Malgioglio’ a causa del suo ingresso ‘da star’ nella casa: peccato che la presenza di Ivan Cattaneo al GF Vip potrebbe essere già compromessa dopo pochissime puntate.

La frase shock di Ivan Cattaneo al GF Vip

Il motivo? Una certa ‘uscita infelice’ non è stata affatto gradita dagli spettatori. Già è stato costretto a beccarsi una frecciatina da Ilary Blasi la quale, non ricevendo risposta dopo un bel po’ che provava a chiamarlo, l’ha apostrofato così: “Ivan siamo nella Casa del Grande Fratello. Raddrizza l’orecchio… almeno quello“.

Tra l’altro, qualcuno su Twitter non ha avuto da ridire anche su questo modo di rimproverarlo: “Ilary… caduta di stile…Non si può sentire! Se lo poteva risparmiare…” Ora, però, è la frase di Ivan Cattaneo al Gf Vip ad essere nell’occhio del ciclone.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il cantante de ‘La Bambolina che fa no no’ avrebbe detto, durante una conversazione con gli altri concorrenti, che “Rifiutare una donna è peggio che violentarla“. Per sapere se questa controversa dichiarazione – che ha lasciato stupiti i suoi interlocutori – porterà ad una decisione da parte della Blasi e di Signorini, dobbiamo aspettare lunedì 1° ottobre.

Cosa succede nella casa di Cinecittà? Il caso di Lisa Fusco e i prossimi svluppi dello show

Nel frattempo, a Cinecittà, il resto dei protagonisti sta imparando a conoscersi, misurarsi. Lisa Fusco, ad esempio, era finita subito innomination a causa delle reazioni ‘fredde’ degli altri concorrenti nei suoi confronti. Tempo una settimana, però, e la soubrettina ha conquistato il cuore dei suoi compagni di gioco…! Alle telecamere del GF ha voluto affidare anche una provocazione per la sua dolce metà: “Se il mio fidanzato non mi sposerà entro la fine di quest’anno, io lo lascio!“.

Grande attesa anche per l’entrata Lory Del Santo al GF Vip, sulla quale si sta dibattendo molto in rete.

