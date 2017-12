91 CONDIVISI Condividi Tweet

Ivana Spagna vede i fantasmi e fa sogni premonitori. La cantante torna a parlare di entità paranormali ed ectoplasmi. La star di Gente come noi, ospite di Pomeriggio Cinque, ha raccontato delle sue premonizioni e delle visioni che hanno segnato la sua vita.

“Non sono pazza, vi racconto i fatti inspiegabili che mi accadono”, ha detto ad una basita Barbara D’Urso.

Vittima di un clamoroso scherzo de Le Iene, Spagna si è sempre contraddistinta per il suo altruismo. Dopo il terremoto, ha donato una tensostruttura agli allevatori di Amatrice e si è esibita per raccogliere fondi per la ricostruzione di una scuola materna del ferrarese. D’altronde la cantante, originaria della provincia di Verona, ha avuto una carriera strepitosa.

Dopo il successo di Easy Lady, che ha superato artisti del calibro di Madonna e Michael Jackson vendendo milioni di dischi, è stata scelta da Elton John per cantare la colonna sonora del Re leone. La sua formazione è sempre stata divisa tra la dedizione per il canto e la scrittura, l’amore per gli animali e l’impegno per la causa tibetana.

Ivana Spagna vede i fantasmi: le sue parole

“Una volta ho sognato di essere alla guida della mia macchina e ad un certo punto mi si bloccava lo sterzo e vedevo sulla sinistra due sei rovesciati”, ha rivelato a Pomeriggio Cinque. “L’indomani mi successe tutto per filo e per segno e quei due sei erano in realtà due lettere G di un’azienda dove si è fermata la mia auto”.

Sono decine gli episodi simili capitati a Ivana nel corso della sua vita. Tra questi ci sono anche le apparizioni di uno spirito. Dopo una serie di ricerche, ha scoperto essere quello di Giuditta Pasta, celebre cantante lirica del XIX secolo. “Io ho visto uno spirito con tutta una serie di particolari. Non ho mai visto il viso di questa donna ma sono riuscita a risalire a lei”. L’intervista è disponibile sul sito ufficiale di Mediaset.