James Franco ai Golden Globes: l’attore accusato di molestie

L’apparizione di James Franco ai Golden Globes 2018 ha fatto infuriare un cospicuo numero di star del cinema e della tv. Se durante il suo discorso di ringraziamento per il premio come Miglior Attore Protagonista è riuscito a rubare la scena al regista Tommy Wiseau con una buona dose di maleducazione, questa volta Franco non la passerà liscia. L’artista, infatti, è stato accusato di molestie da parte di numerose attrici dopo averlo visto calcare il palco dei Golden Globes indossando un particolare oggetto. Insomma, sembrava che lo scandalo a Hollywood nel quale è coinvolto Harvey Weinstein si fosse affievolito ma, a quanto pare, la polemica arde ancora.

Le polemiche dopo l’apparizione di James Franco ai Golden Globes

Alla cerimonia dei Golden Globes tutti erano vestiti di nero, particolare che non è sfuggito a nessuno. Il dress code della serata è stato accolto da tutte le star che hanno voluto sostenere il movimento Time’s Up, nato dopo il caso Weinstein e il cui intento è sostenere tutte le donne molestate sul luogo di lavoro. Molte star hanno anche indossato un spilla creata appositamente per l’occasione. È proprio qui che entra in gioco James Franco: l’attore ha appuntato sulla sua giacca l’oggetto in questione, ma la cosa non è andata giù a qualcuna. Molte attrici, infatti, hanno colto la palla al balzo per denunciare molestie ricevute dal protagonista di Proprio Lui.

La prima a dire la sua è stata Ally Sheedy che ha scritto sulla sua pagina Twitter: “Perché c’è un presentatore uomo? Perché hanno permesso a James Franco di entrare? Ho detto troppo. […] Christian Slater e James Franco a un tavolo ai Golden Globes #MeToo. James Franco ha appena vinto. Per favore non chiedetemi mai perché io abbia lasciato il mondo del cinema e della TV“.

James Franco ha tentato di sedurre una minorenne?

Alle accuse della Sheedy sono seguite quelle di Violet Paley, che ha svelato il tentativo di Franco di adescare una minorenne: “Carina la spilla #TimesUp James Franco. Ricordi quella volta che hai spinto la mia testa in basso verso il tuo p**e scoperto in un’auto e quell’altra volta in cui hai detto a una mia amica di raggiungerti nel tuo hotel quando aveva 17 anni? Dopo che eri già stato beccato a farlo con un’altra diciassettenne?“. Stessa cosa per Sarah Tither-Kaplan: “Ricordi qualche settimana fa, quando mi dicesti che il nu*o integrale che mi hai fatto fare in due dei tuoi film per 100 dollari al giorno non era sfruttamento perché avevo firmato un contratto per farlo? Il tempo è scaduto anche su quello!”. L’attore non si è ancora sbilanciato in merito alla questione. Non resta, quindi, che attendere sue notizie.