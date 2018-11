8 CONDIVISI Condividi Tweet

Jane Alexander al Grande Fratello Vip fa grande scalpore e non solo per la sua liaison con Elia Fongaro e il tradimento al fidanzato Gianmarco Amicarelli. Donna forte e senza peli sulla lingua, Jane ha fatto alcune confessioni agli inquilini della casa che hanno lasciato tutti di stucco.

Jane Alexander al Grande Fratello Vip: “Quella volta che volevo incontrare quel duo comico…”

Pare che in passato Jane si sia infatua di un duo comico (del quale non rivela il nome, ma molti pensano a Pio e Amedeo) a tal punto da volerli incontrare entrambi in intimità: “A un certo punto ero in fissa con un noto duo comico. Mi dicevo: saranno miei. Ho scritto a uno e gli dico: ‘Mi piaci molto, ho sempre sognato di fare l’amore con te e COSO, se vuoi contattarmi, il mio numero di telefono è questo, il mio numero di fax è questo, te li do tutti così non puoi sbagliare’. Non è un’or*ia, è un thre*some“.

I racconti della Alexander continuano: “Confido a un uomo che mi piacciono molto i peperoncini. Lui, una sera in cui usciamo, mi porta un habanero chocolate, ne prendo un morso in macchina. A un certo punto ci vengono delle voglie e gli apro i pantaloni, dimenticando che io un’ora prima avevo mangiato l’habanero chocolate. Ha cacciato un urlo allucinante e ha cominciato a saltare in macchina gridando: ‘Sto morendo!“.

Il fidanzato di Jane da Barbara D’Urso: “Aspetto con ansia che esca per capire”

Intanto il fidanzato (o dovremmo dire ex?) di Jane è andato ieri da Barbara D’Urso per dire la sua riguardo il tradimento con il giovane Elia Fongaro: “Io non ho avuto alcun sentore di crisi, se lei era in crisi non me lo ha mai detto. […] Ho smesso di guardare la trasmissione. Cosa dovevo guardare? Lei che bacia un altro? Lei che sente la mancanza di un altro? La mia famiglia è triste con me. Così i miei amici. […] Non so davvero cosa sia successo. Aspetto con ansia che esca per capire“. Intanto nella gara agli ascolti di domenica 18 novembre Mara Venier vince ancora sulla concorrente Barbara D’Urso con una toccante intervista ad Antonella Clerici.