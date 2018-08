0 CONDIVISI Condividi Tweet

Forse il suo scopo nella vita non è quello di avere figli: sono queste le recenti dichiarazioni di Jennifer Aniston sulla maternità. L’attrice di Friends ha da poco divorziato da Justin Theroux e rilascia un’intervista alla moglie di Jimmy Kimmel, Molly McNearney, per il settimanale In Style.

Jennifer Aniston sulla maternità: l’attrice soffre di infertilità?

Si è sempre dichiarata soddisfatta della sua vita così com’è, senza figli e con una solida carriera alle spalle. Il punto è che forse c’è molto di più dietro le parole della Aniston: “Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo. C’è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate come merce danneggiata. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse ho altre cose che dovrei fare“.

Le sue dichiarazioni lasciano intendere che forse, alla base del suo ‘rifiuto’ per la maternità, ci sia un motivo molto più grave e, cioè, quello di non poter concepire affatto. Per fortuna Jen è una donna determinata e di carattere e non si lascia sopraffare da ciò che la società le impone di essere in quanto donna (in primis, madre).

La Aniston parla delle sue relazioni finite male

Ultimamente qualcuno ha ipotizzato un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Ovviamente, si trattava di un ennesimo titolone da prima pagina senza fondo di verità. Jen sta bene da sola, nonostante i due divorzi alle spalle: “Le persone si fanno idee sbagliate su di me: Jen non riesce a tenersi un uomo, rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera, è triste e affranta. Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate. […] Per la maggior parte del tempo riesco a ridere di questi titoli assurdi. Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura“.