Jennifer Lawrence risponde alle critiche sull’abito Versace indossato durante la prima del film di Francis Lawrence, Red Sparrow. L’attrice lo fa in prima persona e sul suo account Facebook, mostrando tutto il suo fastidio per i commenti che una semplice scollatura ha scatenato. Lo scandalo a Hollywood scaturito dalle denunce di abusi a danno di numerose attrici da parte di Harvey Weinstein ha sollevato un movimento femminista per dire basta ai soprusi maschili in ambito lavorativo. Quello che è accaduto alla Lawrence nei giorni scorsi, comunque, fa capire che c’è ancora molto da dire sull’argomento.

Jennifer Lawrence risponde alle critiche sull’abito Versace: “Tutto questo è ridicolo”

Durante la prima di Red Sparrow, che si è tenuta lo scorso 20 febbraio a Londra, Jennifer Lawrence ha indossato uno splendido abito Versace che lasciava poco spazio all’immaginazione. La ventisettenne, infatti, era l’unica a stare sul red carpet senza sciarpe e cappotti, a dispetto delle temperature gelide e a differenza dei suoi colleghi Joel Edgerton, Jeremy Irons e Matthias Schoenaerts tutti ben coperti.

Spacco vertiginoso e scollatura troppo ampia sono stati argomento di discussione in rete. La cosa cosa ha fatto infuriare la Lawrence che ha deciso di rispondere in prima persona sul suo account Facebook: “Non so davvero da dove cominciare per questa polemica. Non solo è ridicola, ma mi ha terribilmente offesa. Quel vestito di Versace era favoloso, pensate che lo avrei coperto con sciarpa e cappotto? Sono stata fuori per cinque minuti, ma sarei rimasta nella neve per quel vestito e questo perché io amo la moda e soprattutto perché è una mia scelta“.

Lawrence: “Come mi vesto è una mia scelta”

Il premio Oscar per Il Lato Positivo conclude la sua polemica ribadendo la scarsa importanza del parere altrui e di quanto, invece, contino le sue scelte: “Questo è sessismo, è ridicolo e non è per niente femminista: reagire in questa maniera su qualsiasi cosa una persona dica o faccia, creare delle polemiche su cose stupide o innocenti come sui vestiti che scelgo di indossare non ci porta avanti. Crea delle stupide distrazioni dalle cose più importanti. Tutto ciò che indosso è una mia scelta, e se ho freddo, anche quella scelta è una mia scelta“.