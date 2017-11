96 CONDIVISI Condividi Tweet

Le acque nella casa del Grande Fratello Vip sembra non vogliano proprio calmarsi. La polemica è sempre dietro l’angolo e, ad oggi, i protagonisti sono i fratelli di Belen Rodriguez. Lo scontro, questa volta, vede Jeremias contro Cecilia e Ignazio. L’argentino non vede di buon occhio la love story appena cominciata tra la sorella e il ciclista, a discapito dell’ormai ex cognato Francesco Monte. La tensione è alle stelle, e Jeremias ha addirittura avuto un diverbio con Raffaello Tonon per via di questa cosa.

Jeremias contro Cecilia e Ignazio: “Niente suite per loro o ci vado anche io”

Sembra proprio determinato a osteggiare questa storia Jeremias e lo fa con segnali silenti ma molto chiari. Se Cecilia e Ignazio si chiudono in confessionale, lui minaccia di seguirli e rovinargli l’idillio; se compare un biscotto a forma di cuore per la sorella da parte di Ignazio, il fratellino glielo distrugge con un coltello. Insomma, Rodriguez storce il naso dinanzi a questa relazione.

Tutti i concorrenti della casa supportano di buon grado la storia tra i Ceci e Moser, e Tonon esprime la volontà di donar loro una notte in suite, nel caso in cui gli fosse concesso. Jeremias proprio non ci sta e litiga col coinquilino: “Tu sai cosa non devi fare. Non ti permettere. Se dai la stanza a loro, vado anch’io e dormiamo in tre“. Il ragazzo, si fa le sue ragioni, comunque: “Non basta tutto quello che devo sopportare adesso devo anche sopportare uno che dorme con mia sorella. Succede sempre così, è la storia della mia vita, prima amici miei, poi…traaaak… arrivano alle sorelle“.

Francesco Monte si consola andando all’Isola dei Famosi?

L’incontro tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser è stato un momento davvero imbarazzante, ma l’ex tronista ha saputo reagire alla situazione con grande dignità. Ecco, allora, che il ragazzo si consola unendosi a Stefano De Martino nel viaggio verso l’Isola dei Famosi Vip: il ballerino sarà l’inviato speciale dello show, mentre lui vi parteciperà come concorrente. Riuscirà a dimenticare la sua Ceci lontano dall’Italia?