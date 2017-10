125 CONDIVISI Condividi Tweet

Di recente è venuto fuori che potrebbe essere stato più volte censurato per colpa di Belen, e nelle ultime ore prima della diretta della puntata di lunedì 23 ottobre si parla addirittura di Jeremias eliminato dal GF Vip. L’anticipazione verrebbe da una fonte che ha avuto un accesso ai dati preliminari del televoto, e che li ha riaggiorniati dopo poche ore, stupendosi dei dati che si è trovato davanti.

Jeremias eliminato dal GF Vip? I dati del televoto stupiscono tutti

La vicenda vede come autore dello ‘spoiler’ Alberto Dandolo, la celebre voce di Dagospia. Tra i suoi giri di perlustrazione nei meandri dei retroscena del piccolo schermo, il reporter ha spifferato ai suoi seguaci di Instagram che fino a quel momento (la sera di domenica 22 ottobre), il divario tra il fratello di Belen e Veronica Angeloni – la seconda in nomination – era talmente grande che ci voleva solo un miracolo per salvarlo. Era il Rodriguez Jr., infatti, ad aver avuto la peggio in quanto a votazione da parte del pubblico.

Dopo aver riportato lo scoop in anteprima, Dandolo ha anche aggiunto che, a suo parere, i concorrenti dalla personalità più ‘scomoda’, intrigante e schietta sono stati presi particolarmente di mira durante questa edizione. Insomma, sembrava quasi dispiaciuto di sapere Jeremias eliminato dal GF Vip: immediatamente sono cominciati a piovere commenti e critiche a più non posso, la maggior parte delle quali insistevano col dire che il reporter di Dagospia era ‘influenzato’ dal suo bel rapporto con la Rodriguez che non è nella casa.

A questo punto Dandolo ha deciso di rispondere a tutti con un lungo messaggio, che riassunto dice più o meno questo: “Guardiamoci tutti dentro e attorno e iniziamo a non attaccare gli altri per la necessità di assolvere noi stessi. Nessuno di noi e esente da peccati. Nemmeno chi decide di andare in tv.”

Colpo di scena: i dati del televoto cambiano pochi minuti prima della diretta

Il colpo di scena, tuttavia, arriva a pochi minuti dalla diretta: con un altro post su Instagram, l’opnionista informa il pubblico che c’è stato un cambiamento improvviso: “NETTA RIMONTA AL TELEVOTO DI JEREMIAS! VUOI VEDERE CHE SI PROFILA UN BEL RIBALTONE? AH, SAPERLO…”