1 CONDIVISI Condividi Tweet

Joaquin Phoenix e Rooney Mara, la coppia dei sogni. Lui è il divo più imprevedibile e talentuoso di Hollywood. Lei è l’attrice del momento, lanciata da maestri come David Fincher, Todd Haynes e Terrence Malick. Alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, i due sono venuti allo scoperto.

Phoenix è stato premiato come miglior attore per la sua strepitosa performance in You Were Never Really Here di Lynne Ramsay. Quando è stato letto il suo nome, Joaquin è apparso sconvolto e Rooney lo ha abbracciato calorosamente.

Mano nella mano per buona parte della serata, Phoenix e Mara si sono sciolti in un abbraccio emozionante. Lui 42enne, lei 32enne, i due avevano già recitato insieme in Her di Spike Jonze. Era il 2013 e Rooney era legata a Charles McDowell. Joaquin invece viveva un periodo “difficile”. Fidanzato con Liv Tyler prima e Anna Paquin poi. Stando a quanto dicono gli insider, la scintilla sarebbe scoccata verso la fine del 2016. La coppia era insieme sul set condiviso di Mary Magdalene, uno dei 10 film che potrebbero essere in corsa per l’Oscar 2018.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara, belli e bravi

Sulla Croisette hanno stregato proprio tutti. Lei in un elegante abito bianco firmato Dior, lui in smoking e sneakers. “Hanno chiacchierato tra loro tutto il tempo”, ha rivelato un testimone a People. “Sono sembrati in tutto e per tutto una coppia complice e spontanea”. A parlare per loro è soprattutto la bravura davanti alla macchina da presa.

Mara, prossima Maria Maddalena, sarà anche Amanda Lindhout (la reporter canadese rapita in Somalia e ridotta a schiava sessuale) in A House in the Sky di Garth Davis. Phoenix invece sarà John Callahan (celebre vignettista rimasto paralizzato a 21 anni dopo un incidente d’auto) nel biopic di Gus Van Sant, Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot.