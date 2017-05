0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prima il costosissimo divorzio, ora i suoi ex contabili: Johnny Depp ha la sindrome da acquisto compulsivo e va aiutato. Lo sostengono in tribunale i commercialisti Joel e Robert Mandel della Mandel Company, secondo cui lo stile di vita dell’attore non è sostenibile (nonostante i milioni di dollari guadagnati durante la carriera) e sarebbe frutto di una vera e propria patologia da curare.

Il capitano Jack Sparrow del grande schermo, al cinema dal 24 maggio con il nuovo capitolo La vendetta di Salazar, ha il conto in rosso a causa delle sue spese folli. Quando i suoi contabili gli hanno fatto presente di non navigare in buone acque, Depp li ha licenziati accusandoli di aver rubato i suoi soldi. Ora le parti sono finite in causa e nel corso del processo sono emerse le uscite pazze di Johnny.

L’attore sarebbe affetto da una vera e propria “oniomania”, ovvero dal desiderio compulsivo di fare acquisti. Secondo i Mandel, Depp ha bisogno di una consulto medico visto che per vent’anni ha speso due milioni di dollari al mese comprando aerei privati, yacht lussuosi, ben 14 residenze, un castello in Francia e vini pregiati. I commercialisti hanno anche citato un’intervista al Wall Street Journal in cui il divo ha dichiarato che se volesse acquistare balle di cotone per 15 mila dollari al giorno, sono affari suoi perché sono soldi suoi. Altro che Edward mani di forbice, questo è Johnny mani bucate.