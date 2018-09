0 CONDIVISI Condividi Tweet

Julia Roberts ama così tanto il marito Danny Moder da contravvenire ad un suo “culto” personale: la tutela della privacy. Ospite al Toronto International Film Festival, l’attrice ha parlato per la prima volta del rapporto che la lega al 49enne direttore della fotografia, conosciuto nel 2000 sul set di The Mexican. Sposati dal 2002, i due hanno tre figli: Hazel, 12 anni, il suo gemello Phinnaeus e il piccolo Henry, 8. Danny, ha rivelato Julia, “è un essere umano straordinario: ci divertiamo così tanto insieme”.

Julia Roberts: marito e figli le sue priorità

La star di Pretty Woman ha poi commentato la foto che ha pubblicato ad agosto sul suo nuovo profilo Instagram (che conta già 1,6 milioni di follower). Lo scatto vede la coppia sciogliersi in un caldo abbraccio su una spiaggia: lui sorridente in costume ed occhiali da sole, lei con addosso un abito di tulle rosa. “Eravamo a letto, mi sono avvicinata a lui e gli ho detto: ‘Posso pubblicare questa foto?’. Una domanda strana, nuova al mio lessico. E lui mi ha risposto: ‘Ok’”. Per la serie: la forza della normalità.

Julia Roberts oggi: a Toronto per Ben Is Back

L’attrice era a Toronto per presentare Ben Is Back, dramma familiare (o sarebbe meglio dire rehab drama) di Peter Hedges. Roberts interpreta Holly, la madre del giovane Ben (Lucas Hedges). Il ragazzo si è appena disintossicato quando torna a casa dall’ignara famiglia in tempo per la vigilia di Natale. Holly, amorevole ma sfinita a causa dei comportamenti del figlio, dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per tenere Ben lontano dal pericolo. Le 24 ore che precedono il 25 dicembre potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite. Ben Is Back arriverà nelle sale italiane dal 20 dicembre (distribuito da Notorious Pictures) e promette emozioni e lacrime a non finire.