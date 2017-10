0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutte le favole hanno un lieto fine, proprio come quella di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa che, dopo tanti anni d’amore, hanno finalmente deciso di sposarsi. La conduttrice di Paperissima Sprint e l’inviato di Striscia la Notizia fanno coppia fissa da ben 10 anni ormai e sentono che è arrivato il momento di passare allo step successivo. All’altare Juliana ed Edoardo ci arriveranno insieme alle loro piccoline: Lua Sophie, 6 anni, e Sol Gabriel, che ha poco più di un anno. La notizia sarà in edicola su Chi di oggi ed è stata anticipata da Garbriele Parpiglia sul suo account Instagram.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sposeranno il 10 novembre

La data è ormai fissata: il 10 novembre Juliana Moreira e fidanzato si scambieranno le promesse sull’altare. “Io e Juliana abbiamo pensato spesso al matrimonio, ma, con la vita movimentata che facciamo, ci spaventava l’idea di organizzare tutto. E così, una settimana fa, approfittando del fatto che il papà di Juliana è venuto a Milano a trovarci per alcuni giorni, ci siamo detti: ‘Perché non ci sposiamo adesso, che siamo tutti qui?’. E così abbiamo deciso. Il 10 novembre diventeremo marito e moglie“, racconta Edoardo.

Juliana, poi, spiega come stanno andando i preparativi: “Nostra figlia ci diceva sempre: ‘Ma quando vi sposate?’, e io le rispondevo che noi ci amiamo tutti i giorni, ma che non è facile organizzare un matrimonio, ora dovremo correre, ma sono felice perché non mi piacciono le cose perfette, formali, io sono una casinista e amo fare festa. Il mio vestito? È un segreto, dovrete seguire Chi (ride, ndr)“.

Stoppa: “Abbiamo inviato le partecipazioni tramite Whatsapp”

Di sicuro l’anno si chiuderà in bellezza per questa coppia che ne ha passate di tutti i colori. Risale a febbraio la vicenda che ha visto Edoardo Stoppa aggredito e operato al tendine per un ‘incidente sul lavoro’, dopo essere stato pestato da due uomini durante un servizio di Striscia. Adesso, però, la coppia non pensa ad altro che a prepararsi per il lieto evento. Un bizzarro particolare è stato svelato dallo sposo e riguarda proprio l’invio delle partecipazioni: “Abbiamo mandato gli inviti agli amici via whatsapp con un videomessaggio per dare un tocco personale, e il tema sarà Italia-Brasile-mondo, le nostre origini e la nostra passione“.