Justine Mattera attaccata sui social reagisce creando un polverone ancora più grosso. Dopo la morte di Paolo Limiti, avvenuta il 27 giugno scorso, la showgirl aveva scritto un commovente messaggio d’addio per ricordare quello che dal 2000 al 2002 è stato suo marito.

Nei giorni successivi alla scomparsa dell’autore e conduttore, Justine è stata ospite a Porta a porta. Un’apparizione pubblica nella quale si è mostrata molto addolorata e ha ricordato con emozione l’uomo che l’ha lanciata nelle varie edizioni di Ci vediamo in tv.

Le notizie arrivate sull’eredità di Paolo Limiti hanno ulteriormente aumentato il tasso emotivo di questo lutto per lo spettacolo italiano. E sui social il cordoglio è corso veloce. Proprio dopo la sua comparsata televisiva, gli utenti in rete hanno rimproverato a Mattera un uso “spregiudicato” dei social.

Chi la segue sulla sua pagina Instagram ufficiale ha infatti accusato Justine di aver ricordato Limiti in tv con un look “eccessivamente provocante e sexy”. Ora, a tre settimane da quei fatti, è scoppiata un’altra bomba. Ancor più clamorosa.

Justine Mattera attaccata sui social: la sua reazione

Nei giorni scorsi, una follower l’ha criticata duramente per un suo scatto troppo osè, in cui sembra simulare un atto di autoerotismo. “Con il povero Paolo ancora caldo”. Mattera non ci ha pensato due volte a replicare. “Sono l’ex moglie mica la vedova, mio marito in effetti è caldissimo”, ha scritto riferendosi a Fabrizio Cassata, l’imprenditore con cui è sposata dal 2009. Una risposta che ha causato un ulteriore mare di polemiche.

“Se alla fin fine in questa foto non ci avevo trovato nulla di irriguardoso rispetto alla morte del signor Paolo, con questa risposta hai fatto uno scivolone di stile”, ha scritto un altro utente. “Da ex almeno un minimo di dispiacere e gratitudine verso una persona che ti ha aiutato nella carriera”. In un altro scatto in bianco e nero in cui appare sensuale e bellissima, un follower ha ironizzato: “Lutto finito?”. Justine, senza scomporsi, ha ribattuto così: “I 7 anni? Sono l’ex moglie con marito e figli. Scelgo la vita. Sempre”.