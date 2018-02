39 CONDIVISI Condividi Tweet

Justine Mattera racconta Paolo Limiti e i suoi ultimi giorni in un’intervista al settimanale Diva e Donna. L’attrice e showgirl è stata sposata dal 2000 al 2002 con il popolare conduttore televisivo, scomparso il 27 giugno 2017 all’età di 77 anni.

Mattera, che vive e lavora in Italia dal 1994, è attualmente impegnata in teatro con lo spettacolo Dove crescono le ortiche di Tobia Rossi, per la regia di Alessandro Castellucci. Con In viaggio con Justine su Bike Channel, “ho iniziato quasi per gioco e ora sono quasi a livelli professionistici”. Lo sport e i social le sono serviti per esorcizzare paure e insicurezze.

“Ci sentivamo spesso”, ha raccontato la showgirl sul rapporto con Limiti. “L’ultimo anno, però, non me l’hanno fatto vedere. Non voleva farsi vedere debole e provato. Sono andata al suo funerale ma ho scelto di non farmi riprendere”. Mattera era già intervenuta sul funerale di Paolo Limiti, quando ci aveva tenuto a dire che “un funerale non è uno spettacolo, non sono andata lì a sfilare”.

Oggi il suo presente sono i figli Vincent e Vivienne Rose, avuti da Fabrizio Cassata. “Amo stare con loro. Li trovo così interessanti. Sono bravissimi a cantare, sono entrambi bilingue. Fanno molto sport come la madre. Terzo figlio? Ho avuto i miei due figli tardi e sono stati due parti complicati. Con Vivienne, abbiamo rischiato entrambe di morire”. Sul marito, invece, ammette: “Direi che ci so fare come moglie. Lui è un uomo difficile, pieno di ansie, l’opposto di me ma non c’è un altro paragonabile a lui”.

Infine, Mattera ha “giustificato” così il rapporto stretto con i fan che ha instaurato su Instagram: “Lavoro tanto con i social. Mi serve per ricordare al mondo che esisto ancora, che faccio un sacco di cose prima neanche immaginabili. Grazie a queste immagini, ho creato un network di lavoro e un messaggio forte: sono un buon esempio di come alla mia età si possa tenere una pelle giovane senza interventi”.