Il famoso Karaoke di Fiorello ha compiuto 25 anni il 28 settembre. È stato proprio su quel palco che uno sbarbatello Fiorello ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione. Per il codino più celebre d’Italia il passo dai villaggi vacanza al palcoscenico è stato breve. Una lunga carriera per il conduttore che è riuscito a conquistare il cuore degli italiani in pochissimo tempo. Edicola Fiore chiude, come lui stesso ha annunciato recentemente, ma niente paura perché Fiorello ha intenzione di rimanere in giro ancora per molto, magari passando al varietà.

I vip giovanissimi che hanno cominciato dal Karaoke di Fiorello

Non solo un programma d’intrattenimento, ma un vero e proprio trampolino di lancio per molti artisti. Chi avrebbe mai immaginato che una timida Elisa, la parrucchiera col caschetto che intonava Questione di feeling, avrebbe un giorno riempito interi palazzetti con la sua musica? Per non parlare di una certa Laura Chiatti: sguardo vispo già a 12 anni, capelli castani e ricci e una gran voglia di apparire. Oggi Laura è un’attrice di fama internazionale ed è felicemente sposata con Marco Bocci.

Prima di vendere milioni di dischi in tutto il mondo, collaborare con star di fama internazionale ed essere diventato un big della musica a tutti gli effetti, anche Tiziano Ferro ha fatto la sua bella gavetta. Speaker radiofonico, corista dei Sottotono e…partecipante a Karaoke! Ne ha fatta di strada il ragazzone di Latina, vero?

Al Karaoke Beppe Fiorello diventò Fiorellino

Anche una giovanissima Annalisa Minetti, oggi star di Tale e Quale Show, ha solcato il palcoscenico di Karaoke. Ma la vera chicca, che in pochi ricordano, è Beppe Fiorello. L’ultima stagione dello show, infatti, non fu condotta da fratello col codino bensì dal minore, quello che oggi è protagonista di numerose fiction e che è al cinema col film Chi m’ha visto? e che, ai tempi, si faceva chiamare Fiorellino.