Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: parole d’affetto a Domenica In

Neanche un divorzio può spazzar via l’affetto e la stima di due persone che si sono amate a lungo. Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo a Domenica In e lo fa usando parole di rinnovato affetto, nonostante siano passati anni dalla loro separazione. Non solo, quello che lega ancora i due protagonisti è stima reciproca, personale e professionale, proprio come conferma la Ricciarelli durante la sua intervista.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: “È stata un’esperienza bellissima”

Katia Ricciarelli si sente a casa quando è in Rai, ed è per questo che si è lasciata andare a confessioni molto intime: “Siamo in Rai, una sede adattissima per dire quello che devo dire. Il mio ex marito è un grandissimo professionista. Lui mi ha insegnato una cosa: quando vai in tv cerca di avere i tempi“.

Nel corso dell’intervista sono state mostrate le immagini del loro matrimonio avvenuto nel 1986 e durato 18 anni: “È stata un’esperienza bellissima“, ha commentato la Ricciarelli. Già nei mesi precedenti, la donna ha usato parole d’apprezzamento nei confronti di Baudo, ma ciò non nasconde alcun ritorno di fiamma. La soprano, inoltre, si ritrova a parlare della sua carriera: “Più che crederci, ho voluto. Da piccola mi son detta ‘voglio arrivare e devo arrivare, ce la devo mettere tutta’. Certo, devi avere qualità, ma è così che si riesce“.

Katia e i ricordi con Mara Venier

Durante l’ospitata della Ricciarelli a Domenica In vengono fuori anche alcuni aneddoti di avventure televisive passate in compagnia di Mara Venier: il 15 luglio del 2000 ci fu un diluvio a Lecce che interruppe dopo pochi minuti dall’inizio lo show Mara e Katia Verso Oriente. Un momento che oggi la soprano ricorda col sorriso: “Non capivano cosa fosse successo, quelli che controllavano la trasmissione da Roma stavano a mangiare. Quando mai a Lecce ha diluviato così?“.