I medici e i pazienti del Policlinico Gemelli si sono meravigliati nelle scorse ore quando hanno visto aggirarsi Keanu Reeves a Roma. L’attore è arrivato di corsa nella capitale per assistere la sorella Kim, che vive a Capri ed è stata ricoverata per una settimana nell’unità operativa complessa di medicina interna e gastroenterologia dell’ospedale romano. Il divo è andato a prendere la donna dopo che è stata dimessa, ma non solo.

Nonostante la preoccupazione per la salute di Kim (in passato ha dovuto lottare anche contro la leucemia), Reeves non ha negato ai suoi fan selfie e autografi. In questi giorni, la star di Matrix e Point Break – uno dei super ospiti alla recente edizione del Festival di Sanremo e dal 23 marzo al cinema con John Wick – Capitolo 2 – non si è mai allontanato da Roma ed è stato avvistato anche in strada e in palestra, oltre che in ospedale.

Keanu è molto legato a Kim: i due hanno avuto un’infanzia complicata perché i loro genitori si sono separati quando lui aveva appena tre anni. Per mantenersi, Reeves ha lavorato come affilatore di pattini da ghiaccio, boscaiolo e per un anno anche come dipendente di un negozio di pasta. Esperienze che lo hanno segnato e trasformato in un grande uomo, oltre che in uno dei divi più amati dal pubblico.