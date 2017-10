25 CONDIVISI Condividi Tweet

Se vi diciamo Kevin Sorbo di sicuro vi verrà in mente la sua versione con i capelli lunghi, lisci, il fisico muscoloso e gli abiti di pelle: dopo qualche anno di assenza sulle scene, torniamo a parlarne perché la dichiarazione dell’attore che ha interpretato Hercules su Versace aggiunge un tassello all’enorme scandalo che, ormai da settimane, sta sconvolgendo il mondo del piccolo e grande schermo.

La dichiarazione shock di Sorbo, l’attore che ha interpretato Hercules su Versace: “Mi ha molestato”

Dopo la confessione di Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e persino Fiorello, che ha raccontato di essere stato minacciato, sono sempre più i divi che decidono di prendere coraggio e denunciare apertamente gli atteggiamenti impropri che, nel corso della loro carriera, hanno subito.

A sorpresa, spunta anche una delle nostre icone nazionali: il celebre stilista, infatti, è stato di recente citato da Kevin Sorbo, la star statunitense celebre per aver interpretato il ruolo dell’eroe del’antica Roma.

Quale dichiarazione avrà fatto l’interprete di Hercules su Versace? Tutto è partito da un tweet in cui l’attore ammetteva di esser stato anche lui vittima di ‘attenzioni troppo ravvicinate’ da parte dello stilista. Successivamente, intervistato dall’Hollywood Reporter, è entrato nel dettaglio:

Il racconto dell’attore in cui denuncia il comportamento della celebre icona italiana

“Anch’io ho la mia storia di molestia se**uale. Gianni mi voleva incontrare per via dell’altezza, 1,91 m, e farmi fare delle sfilate insieme a donne altissime. Mi invitò da lui e all’improvviso, la sua mano salì per la mia gamba. ‘Non sai che sono etero?’ gli dissi. E lui rispose: ’È il motivo per cui mi piaci. Non sei un uomo femminile. Sei un vero uomo’. Lui mi disse che voleva creare un ponte con me. Il ponte non fu mai costruito e io non ottenni il lavoro. Però ho scroccato quattro cene”.