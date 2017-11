4 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai la macchina dello scandalo a Hollywood si è messa in moto e non c’è verso di fermarla. Dopo le accuse di molestie nei confronti di ragazzi adolescenti e il coming out, l’ultima novità riguarda Kevin Spacey a Napoli per un party extra lusso in yacht tenutosi di recente. Il particolare che urla al gossip è che a quella festa erano ammessi solo uomini. Undici, per l’esattezza, ai quali sarebbero stati offerti costosi regali. A rivelare la notizia sarebbe stato il Sun, che ha parlato di un vero e proprio party selvaggio a luci rosse con tanto di massaggiatori al seguito. Le condizioni di Spacey? Massimo riserbo e l’ammissione di soli uomini a bordo.

Kevin Spacey a Napoli: fa festa durante le riprese di Gore

L’evento si sarebbe tenuto tra agosto e settembre, quando Kevin era a Ravello per motivi di lavoro. L’attore, infatti, era impegnato nelle riprese di Gore dove avrebbe prestato volto allo scrittore Gore Vidal. La pellicola prodotta da Netflix era quasi pronta, ma è stata cancellata dal colosso di streaming non appena è scoppiato lo scandalo. Da qui, infatti, anche la decisione di interrompere ogni rapporto lavorativo con Spacey. Al momento, infatti, è fermo anche House Of Cards (si sta valutando l’opzione di farlo andare avanti anche senza di lui).

Le pause tra una ripresa e l’altra sono state la scusa per Spacey di allontanarsi dal set a bordo dello yacht Highlander, lo stesso che ha ospitato star del calibro di Rihanna, Denzel Washington, Mariah Carey, Beyoncé. I party si sarebbero tenuti a bordo dell’imbarcazione extra lusso durante la navigazione del Golfo di Napoli. L’attore sarebbe stato visto tra Capri e Sorrento in ristoranti e boutique dove avrebbe comprato regali costosi, dai mille euro in su, per i suoi undici accompagnatori.

L’ultima accusa a Spacey dal figlio di Richard Dreyfuss

L’ultima accusa a Kevin Spacey è stata mossa dal figlio di Richard Dreyfuss, Harry. Il ragazzo ha denunciato un episodio di molestie avvenuto nel lontano 2008. All’epoca i Dreyfuss furono invitati dall’artista a casa sua per leggere un copione insieme. Harry racconta di essere stato palpeggiato da lui sotto gli occhi distratti del padre che non si accorse di nulla.