0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembra che Kim Kardashian sia destinata a non trovare pace, almeno per il momento. Solo qualche mese fa è stata protagonista di una rapina che le ha provocato non poco spavento. Ad oggi, la socialite ha ripreso la sua vita di sempre ma con un tono decisamente più sobrio e all’insegna della semplicità. Purtroppo, il cambio di rotta sembra non essere piaciuto a molti dato che le sue ultime foto in bikini sono state duramente criticate al punto da essere motivo di una massiccia fuga di fan dall’account Instagram della star.

Mario Balotelli su Kim Kardashian: “Ma che ca**o è questo? Che schifo!”

Tutto è cominciato quando qualche giorno fa sono circolate in rete alcune foto che ritraevano Kim in costume da bagno durante una vacanza in Messico. Nulla di strano fin qui: i social della diva sono pieni di immagini che la ritraggono in bikini. Il punto è che il suo sedere aveva qualcosa di insolito, mai visto prima: la cellulite.

Sarà la palestra, saranno i trattamenti da centro estetico, sarà l’uso massiccio di foto ritocchi, ma il sedere della Kardashian così poco tonico e pieno di ritenzione idrica non si era mai visto. Le critiche non si sono fatte attendere e impietose sono piovute sulla povera Kim. Addirittura 100mila follower hanno smesso di seguire la moglie di Kanye West su Instagram. Un vero e proprio smacco per la ragazza il cui sedere è sempre stato punto di forza. A rincarare la dose ci si mette anche Mario Balotelli che con una storia su Instagram ha scritto così: “Veramente? Ma che ca**o è questo? Kanye, come puoi farti una roba simile? Orribile. L’unica donna che è peggiorata con la chirurgia estetica. Che schifo!“. Per fortuna Kim Kardashian è una tosta e avrà trovato il modo di farsi scivolare tutto di dosso.