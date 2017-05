377 CONDIVISI Condividi Tweet

Kim Rossi Stuart e Caterina Balivo. Soltanto ad accostarli ci si domanda il perché. Eppure, è proprio merito della conduttrice se nella vita dell’attore e regista è tornata la serenità. In questi giorni sul piccolo schermo nei panni del Commissario Maltese, Kim ha passato un periodo difficile qualche anno fa. Il prossimo 31 ottobre spegnerà 48 candeline e lo farà avendo al suo fianco due persone speciali: la compagna Ilaria Spada e il figlio Ettore.

Reduce dalla regia di Tommaso, suo secondo film presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia 2016, Rossi Stuart è tornato in tv a dieci anni da Romanzo criminale. Alla prima puntata, il successo di Maltese è stato travolgente: il debutto della serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli è stato seguito da 7 milioni 433mila telespettatori, pari al 30.25% di share.

Kim Rossi Stuart e Caterina Balivo, destini incrociati

Insomma, per Kim il periodo è davvero positivo, anche perché secondo i gossip Ilaria sarebbe nuovamente incinta. Ma come si sono conosciuti Rossi Stuart e la compagna? Qui entra in gioco proprio Balivo. La conduttrice, in stop forzato da Detto Fatto, è una grande amica di Spada e fu lei a combinare l’incontro galeotto per la coppia. Molto legato al marito di Caterina, Guido Maria Brera, che l’ha voluto come testimone di nozze il 30 agosto 2014, Kim si lasciò convincere alla classica “cena per farli conoscere”. Da allora è stato amore a prima vista.

❤️❤️ #venezia73 #redcarpet #tommaso Un post condiviso da Ilaria Spada (@ilariaspadaofficial) in data: 7 Set 2016 alle ore 04:02 PDT