Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Lʼattore e regista e l’ex modella stellina tv sono genitori del piccolo Ettore, 5 anni. Eppure, stando alle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, i due desiderano allargare la famiglia. In passeggiata al parco con figlio e nipotina, le curve di Ilaria hanno insospettito i paparazzi appostati per l’occasione.

“Non voglio rilasciare dichiarazioni sull’argomento”, ha ribadito lei. Ma che la cicogna sia già in volo lo sostengono in molti. La stessa Spada aveva dichiarato: “La maternità mi ha resa più forte, ma mi ha anche addolcita. Un bambino è l’occasione giusta per aprirsi al mondo. Kim ed Ettore mi hanno aperto il cuore”. Rossi Stuart, dall’8 maggio in tv con la serie Maltese – Il romanzo del Commissario, era stato ancora più esplicito: “Pensiamo di avere almeno un altro figlio e poi impazzirei per una femminuccia”.

Sempre molto riservati, i due devono ancora riprendersi “dalle notti insonni e dalle fatiche” con il primogenito. Uno sforzo affrontato sempre con amore e passione. D’altronde, quando al Torino Film Festival 2011 a Kim posero la stessa domanda che chiede Anna Magnani in Mamma Roma – “Che cosa sono i figli?” – lui rispose serafico: “Il nodo genitore figlio è universale, una dinamica toccante quando accade che un figlio diventi il padre dei suoi genitori. E se questo accade da ragazzini è ancora più commovente”.