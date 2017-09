0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sulla rete circolano moltissimi video virali di attori Hollywoodiani che prendono vistosi scivoloni durante eventi di gala (tra tutte spicca quella di Jennifer Lawrence sul red carpet ): sabato sera anche il piccolo schermo italiano ha contribuito al repertorio con la caduta di Platinette a Tale e Quale Show!

La caduta di Platinette a Tale e Quale Show (guarda il video a fine articolo)

Mentre su Canale 5 si disputava la sfida ‘Fabio Fazio contro Gianni Morandi‘ (di cui se volete potete leggere le anticipazioni sulla seconda puntata de l’Isola Di Pietro), sulla Rai è tornato il programma in cui persone celebri del mondo dello spettacolo nostrano si cimentano in una difficile prova: cantare, imitare e ballare come il cantante/la cantante a loro assegnati.

Tra i protagonisti di quest’anno Donatella Rettore, Annalisa Minetti, Piero Mazzocchetti, Marco Carta (finora il favorito), Federico Angelucci e Marco Coruzzi. È proprio quest’ultimo, nelle vesti in cui tutti la conosciamo, ad aver dato scalpore durante l’esordio dello show condotto da Carlo Conti: ecco a voi, infatti, la caduta di Platinette a Tale e Quale Show. Un momento abbastanza ‘stracult’ che, in quanto tale, ha immediatamente fatto il giro del web.

La celebre opinionista italiana ha fatto persino preoccupare il presentatore, che subito ha chiesto “Tutto a posto?”. Il cantate assegnato per questa prima prova è stato Sylvester, il mitico artista anni ’70 dai look eccentrici, una scelta apprezzata da molti nostalgici di quel sound.

Chi era Sylvester, il cantante che doveva imitare Platinette

Ricordate che uno dei suoi pezzi (Do you wanna funk with me) fu usato anche come colonna sonora dell’ever green di Landis ‘Una poltrona per due’?

Indimenticabili anche ‘Dance (Disco Heat) e ‘You make me feel (Mighty Real)’, che è quella che ha eseguito Platinette. A proposito, come giudicate la sua esibizione, al netto della caduta?