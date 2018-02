59 CONDIVISI Condividi Tweet

Fa discutere la confessione di Anna Mazzamauro su Brignano e la sua disavventura sul set di Poveri ma ricchi. I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando l’attrice aveva rivelato un episodio tenuto nascosto per mesi. Una vera e propria aggressione subita da un collega per avergli “rubato” una battuta. Un incidente che le è costato una lacerazione al menisco dell’orecchio.

In un primo momento, Mazzamauro non aveva diffuso la notizia per non danneggiare il film in uscita e il suo sequel. Poi, riportando una sua precedente intervista, Giulio Pasqui, blogger di TvBlog e del Fatto Quotidiano, aveva fatto circolare il nome di Enrico Brignano come quello del possibile aggressore.

L’accusa aveva suscitato un putiferio. Prima un post di Flora Canto, moglie del comico, che aveva scritto come “il freddo a molte donne sta dando alla testa”. Poi lo sfogo di Enrico Brignano, che in teatro aveva detto: “Quanto voglio bene a Dio, potessi morire qui, in questo momento, non ho mai picchiato nessuno”.

Adesso parla la diretta interessata, l’interprete dell’indimenticabile signorina Silvani. “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di Poveri ma ricchi”, ha ammesso a Peter Gomez nel corso dell’intervista che andrà in onda sul canale Nove venerdì 23 febbraio. L’attrice ha spiegato cosa accadde davvero su quel set. Più o meno.

La confessione di Anna Mazzamauro su Brignano

“Siccome, senza volerlo, ho accavallato una mia battuta su quella di un altro attore, sono stata strattonata con tanta forza che si è spostato il menisco dell’orecchio. Ho subito una lesione molto grave”, ha rivelato. Ma l’attrice, scagionando Brignano, ha accusato piuttosto i produttori della Wildside che le hanno fatto pressione per restare in silenzio.

“La produzione ha messo tutto a tacere, quella stessa produzione che quando è scoppiato lo scandalo Brizzi, ha lasciato che lo si dipingesse come un mostro”, ha detto. Su Brizzi e lo scandalo molestie che lo ha colpito, Mazzamauro ha completato la sua difesa così: “Queste oche del Campidoglio starnazzavano per annunciare a Roma che stava per arrivare il barbaro”. A rivedere il cast di quel set, escluso De Sica – da sempre scagionato dall’attrice – c’erano Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Giobbe Covatta e Gian Marco Tognazzi.