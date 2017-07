207 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la fuga di notizie che ha animato il popolo del web, è venuto fuori un dettaglio che farebbe luce nel mistero della crisi di Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio, un copione che negli ultimi anni a questa parte viene proposto sempre più spesso.

Crisi di Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio: parola agli interessati

Il ‘regista’, stavolta, è Spy, che ha svelato al pubblico che ci sarebbero state polemiche tra i due per una foto troppo ‘hot’ di lei in bikini, ma anche che la cantante di Sora sarebbe sempre più protagonista di una vita da single e flirt… Presunti litigi, illazioni e voglia di gossip: a volte le chiacchiere estive sono solo questo. Eppure, stavolta, i due stessi interessati sono usciti allo scoperto e hanno parlato, dando ragione a chi li da quasi al capolinea:

“La nostra storia vive un periodo no – scrive il presentatore di Made in Sud sul suo profilo Twitter – Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy…Poi, saranno il futuro e la vita a decidere la strada con serenità“. Una conferma bella e buona di questa crisi tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo, che la sempre attenta (e pungente) Selvaggia Lucarelli ha colto in pieno per sottolineare un aspetto di questa vicenda:

La Lucarelli commenta le parole di Gigi d’Alessio

“Non ho ben capito. La Tatangelo e Gigi sono in crisi, non vogliono interferenze nella loro privacy e allora che fanno? Chiamano mamma e si sfogano? Affittano un bilocale sull’Appennino umbro-marchigiano e vanno a meditare? Passano pomeriggi nel tinello afoso della zia a sfogarsi lontani dallo showbiz?

No, scrivono all’ansa che sono in crisi e chiedono rispetto per la loro privacy.

Anna, Gigi. C’è un piccolo particolare: se voi non aveste scritto all’ansa i cazzi vostri noi non saremmo qui a commentare i cazzi vostri.

La gente normale, quando litiga con il compagno/a, chiama un’amica al telefono e le dice “quella è proprio una stronza”. Lei poteva chiamare una cugina e dire “se lo becco con un’altra finalmente dico che “Non dirgli mai” mi ha sempre fatto cagare!”. Non l’ansa.

Anna, Gigi. Provate anche voi, dai, l’ebbrezza della normalità“.

Siete d’accordo con questa provocazione?