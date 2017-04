31 CONDIVISI Condividi Tweet

Nonostante le anticipazioni dell’intervista a Verissimo in cui la sua ex compagna sembrava voler mettere la parola fine a tutte le speranze di vedere un finale da favola Disney (leggi qui la sua amara dichiarazione), pare che “il Principe Azzurro” voglia ancora conquistare la sua Cenerentola: lo dimostra la romanticissima dedica di Raz Degan a Paola Barale.

Una love story senza confini o solo effetto nostalgia?

Il vincitore dell’Isola – che sabato, si vocifera, sarà ad Amici come giudice straordinario – ha da poco ripreso possesso del suo account Instagram, dove è solito condividere riflessioni e massime di vita, insieme a foto dei suoi viaggi o ritratti di persone che lo hanno ispirato.

Il suo ultimo messaggio, però, è molto personale e diretto alla “bionda” del suo cuore, quella che durante il programma in stile survivor è stata “un raggio di sole, una stella”. Insieme ad una bella foto di loro due abbracciati compare infatti questa lunga dedica di Raz Degan a Paola Barale:

Leggi la dedica di Raz Degan a Paola Barale

“Voglio essere avvolta da te. Voglio tatuarmi il tuo nome, su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo, avvolto dal tuo nome. Voglio sentire il tuo calore ovunque, e sempre. Voglio leggere quel nome, voglio sentire quell’emozione percorrere tutta la spina dorsale. Voglio sentire quel brivido che sale lentamente. Voglio avere la pelle d’oca. Iniettarmi il tuo profumo, direttamente nelle vene. Sentire il tuo sapore, ogni mattina, sulla punta della lingua. Devi prendermi, devi portarmi con te, in un posto che nessuno conosce .. Dove possiamo stare lontani da ogni distrazione .. Dove possiamo essere noi due .. Dove possiamo fare follie .. Dove possiamo fare l’amore sotto le stelle .. Portami con te, ovunque tu voglia. Ma se non ci sei, ho bisogno di qualcosa di te. L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. #loveisfreedom #freedomislove #amoresensaconfini“.

Questo dolce messaggio è tratto da “Demian”, il libro di Hermann Hesse. Cosa risponderà la bella Paola?