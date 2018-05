235 CONDIVISI Condividi Tweet

In coda alle numerose polemiche generate dalle numerose aggressioni verbali al Grande Fratello e di episodi identificati come vero e proprio ‘bullismo’, interviene uno dei concorrenti a difesa di Aida Nizar: è lui a svelare i motivi di tanto accanimento.

La lunga confessione in difesa di Aida Nizar: “Ecco com’è nato l’odio degli altri concorrenti”

“Se il clima contro Aida è questo, noi sappiamo bene il perché, sappiamo da dove è nato tutto – rivela Angelo, il ‘Ken’ italiano – è tutta colpa di Luigi, che dal primo momento ha aizzato tutti contro di lei. Poi anche Lucia e Baye appena è entrata la guardavano male e non l’hanno sopportata dall’inizio. Parliamoci chiaro questa gente ha paura di essere messa in ombra da Aida, che è un personaggio forte che attira attenzioni, loro hanno paura di non essere calcolati per colpa sua. Anche Baye, io gli voglio bene, ma non ci si comporta così, nel modo più assoluto, io non l’ho mai appoggiato, lui aveva un pregiudizio su Aida, una volta stavo lavando i piatti di lei e lui mi si è avvicinato ‘a ma stai lavando i piatti a lei?!’.

Qualcuno sta dalla sua parte, ma il web si lamenta: “Peccato lo faccia in silenzio, senza intervenire quando si scagliano tutti contro di lei”

La difesa di Aida Nizar continua così: “Nella vita dobbiamo portare sempre amore.

Tanto domani sera Aida resta e io sono felice se resta, almeno ha una faccia e che ti piaccia o meno sai che è quella. Non la cambierei con Danilo per niente al mondo, lui è un prisma, io domani sera lo voto, non mi frega un caz**.

E poi Lucia Bramieri non mi è piaciuta l’altra sera, non mi piace il suo comportamento con Aida. Sta esagerando. Ma avete visto come l’attacca? Ma vorrei vedere lei in un GF straniero a parlare con 100 parole di vocabolario! Non aspetta altro che trovare pretesti per andare contro Aida, ma la smetta, un ‘cattivo’ detto da Aida non ha lo stesso peso che detto da noi che sappiamo bene la lingua”.

Read more at https://www.bitchyf.it/angelo-concorrenti-odio-aida/#aLzlX2JKvXSctjrX.99