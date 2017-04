14 CONDIVISI Condividi Tweet

Esistono molti retroscena drammatici nella vita delle celebrità del cinema (come Sylvester Stallone e Keanu Reeves), molte delle quali spesso riguardano brutti trascorsi con la droga (come Robbie Williams e il nostro J-Ax): non fa eccezione la triste storia di Floriana del Grande Fratello.

La vincitrice della terza edizione dello show che ha ispirato lo splendido film di Matteo Garrone ‘Reality’ ha già raccontato, in precedenza, il suo difficile rapporto con la madre: pare che, quando lei era solo una bambina, è stata completamente affidata alle suore proprio perché a casa non potevano prendersi cura di lei. Il motivo? La madre aveva problemi di tossicodipendenza.

La storia di Floriana del Grande Fratello e le dure parole della madre

Dopo qualche tentativo di ravvicinamento ci ha pensato Barbara d’Urso a farle re-incontrare durante la scorsa puntata di Domenica Live. La mamma dell’ex gieffina le ha rivolto parole aspre, accusandola di aver fatto carriera sulle sue spalle. Insomma, la ‘storia di Floriana del Grande Fratello’ sarebbe solo un episodio che le piace raccontare per farsi ospitare in TV?

Floriana commenta: “Rispondo con un sorriso; se ci fosse una sola parola vera discuterei, ma cosa vuoi dire di fronte a queste affermazioni? Mi dice pure di andare a lavorare, io lavoro più del lavoro. Farsi di eroina per me è come una malattia. So quanti strascichi lascia la droga“.

Una riconciliazione è possibile? Parla l’ex Gieffina

Nonostante tutto, prova a non serbare rancore: “Mamma io non ce l’ho con te, la disgrazia mia non sei te, ma è tutta la famiglia che hai intorno a te, tutta la gente intorno a te che non ci è mai venuta a trovare. Dopo il Grande Fratello mi sono venuti a trovare al pub e io ho detto a mio padre ‘Digli di andare dove sono stati fino adesso“.

Insomma, la strada per la riconciliazione è ancora lunga…