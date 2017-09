0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il suo ex (?) Gigi d’Alessio a La Vita In Diretta ne parla ancora con tanto amore, la foto della Tatangelo con Jacopo, il suo manager, ha fatto il giro della rete e delle prime pagine dei rotocalchi, facendo infuriare la cantante a più non posso. Ecco perché è voluta intervenire, dopo un lungo periodo di silenzio:

La rivelazione della cantante dopo quella foto della Tatangelo con Jacopo, il suo manager

È stato il settimanale Chi a diffondere le immagini dell’artista di Sora alla Fashion Week di Milano, accompagnata dal suo fedele manager. Stanca di questo continuo vociare sui suoi (presunti) flirt, decide di pubblicare una volta e per tutte un post di spiegazioni che possa chiarire il suo punto di vista sia ai fan che alla stampa.

“Luglio presunto flirt con Bobo Vieri, agosto presunto flirt con Vincenzo, settimana scorsa con il discografico, questa settimana con Jacopo” si legge, dopo che la foto della Tatangelo con Jacopo ha agito da ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso – “Mi fate sapere anche quello della prossima settimana e quelle a seguire? La verità sul mio uomo? Andrea e basta!”.

L’ex di Gigi d’Alessio non risponde alle sue riflessioni a La Vita In Diretta e va per la sua strada: ecco cosa le riserva il presente, al futuro (specialmente quello in amore) deve ancora pensarci su

Insomma, ancora una volta l’artista ribadisce che c’è solo vita da mamma: “Tutto quello che scrivono – oggi sto con uno, domani con un altro – non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui”.

Insieme, naturalmente, alla musica: a breve, infatti, verrà fuori il suo nuovo disco e il conseguente tour. L’amore, al momento, è in pausa.