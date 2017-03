210 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha commosso il web la lettera del marito di Veronica Sogni, Pietro Quilichini, ultimo saluto pubblico alla miss e modella morta a 28 anni a causa di un cancro al seno diagnosticato nel 2012. Un addio che arriva una settimana dopo quello di Veronica ed è affidato ad un lungo commiato pubblicato su Facebook, in cui Pietro racconta il talento di sua moglie, i suoi sogni, la scoperta terribile del tumore, le sue paure e il loro matrimonio.

“Veronica, in un modo differente, meno plateale forse, aveva una voglia di vivere immensa”, ha scritto. “Ridevamo. Ridevamo tanto, era un continuo sfotterci. Ed era difficile sfotterla, era così bella, quegli occhi ti ammazzavano, profondi, il colore del mare quello che tanto amava e dove voleva tornare”. Una bellezza celata dietro una profonda insicurezza, che Quilichini ha dovuto scardinare, anche per spronarla a partecipare a Miss Italia.

La lettera del marito di Veronica Sogni

“Voglio provare a fare Miss Italia, però mi sento un cesso, chissà quante fighe che vanno… Poi magari ci rimango male”, confidò al compagno che la esortò ad andare. Fu così che vinse Miss Milano e due fasce alla finale, quelle di Sasch e Tv Sorrisi e Canzoni. “Eravamo felici. Mi chiedeva continuamente di sposarla: era il suo sogno. Rifiutavo sempre, rimandavo, forse scappavo. Poi è arrivata questa malattia di merda. Una delle sue più grandi paure. Un colpo che anche con la guardia alta incassi e fa male. Malissimo”.

Orange. #nasoapatata #shavedhead #blueeyes #girl #cute #scimmietta #spock #startrek #gollum #smigol Un post condiviso da Veronica Sogni (@vero_sogni) in data: 4 Apr 2015 alle ore 14:26 PDT

“Lei era un diamante. Duro, invincibile (l’etimologia a memoria dovrebbe essere questa) ma fragile, dannatamente fragile. Avete presente Achille? Ecco”. Poi arrivò X Factor, quando la chemio la rendeva già stanca. “Da lì in poi ha preso lo sprint e ha continuato a fare provini per i musical, che faceva già prima in verità ma con molta meno convinzione, era riuscita ad arrivare a Notre Dame de Paris di Cocciante, il suo preferito. Ero orgoglioso, l’ho già detto? Lo ripeto. Dopo questo periodo pian piano il fisico non ce la faceva più, iniziava a rinunciare a tante cose, era stanca”.

Dopo X Factor, il matrimonio

“Con un colpo di reni, dal letto, organizza il matrimonio aiutata da alcune persone, che io ritengo in questo momento fondamentali come una seconda famiglia di cui non posso fare a meno”, conclude Pietro. “Io non sapevo niente fino a che andai da lei dopo il lavoro e mi disse: ‘Devi andare in comune a fare i documenti e scegliere la data, ci sposiamo, muoviti che non c’è molto tempo’. Se dovessi descrivere la determinazione, descriverei quel momento. Quella cosa l’ha fatta resistere, lo desiderava troppo. Ah, le ho detto di sì. Il sì più difficile della mia vita. Ma un si pieno di amore. Era poco prima del giorno del mio compleanno”.