Una faida di famiglia che non sembra voler finire: la nipote di Patrick Swayze attacca la vedova Lisa Niemi. Danielle, la figlia di Don (il fratello dell’attore scomparso il 14 settembre 2009 a 57 anni), ha affidato il proprio sfogo nei confronti della ballerina e attrice ad un durissimo post su Facebook e ad una petizione sul famoso sito Change.org.

La famiglia del divo di Dirty Dancing e Ghost è da anni ai ferri corti con Niemi. Lisa è stata accusata di aver maltrattato Patrick nel suo periodo più critico, ovvero i mesi in cui ha combattuto il cancro al pancreas che lo ha poi sconfitto. Nonostante la coppia fosse sposata dal 1975: i due si erano conosciuti quando lui aveva 19 anni e lei era appena 15enne, studentessa nella scuola di ballo della madre.

La nipote di Patrick Swayze attacca la vedova Lisa Niemi: ecco perché

Una love story tormentata, anche dopo la morte di Patrick. Danielle, infatti, non ha gradito che la Niemi abbia messo all’asta numerosi oggetti personali dell’attore (l’amata Harley Davidson, la giacca di pelle utilizzata in Dirty Dancing, la camicia di seta indossata in Ghost), soltanto per “fame” di soldi. “Hai spremuto il nome della mia famiglia fino all’ultimo centesimo, i beni di famiglia dovrebbero restare in famiglia. Di quanti altri soldi hai bisogno?”, ha scritto la nipote.

Danielle ha poi lanciato una petizione per chiedere di fermare l’asta, che si terrà a Los Angeles il prossimo 28 aprile. “Aiutatemi a far sì che Lisa non si liberi dei cimeli di famiglia: non ha alcun diritto e nessun motivo per venderli, non si può mettere un prezzo sui ricordi”, si legge sulla pagina Change.org. Un appello che ha già raccolto 792 sostenitori.

I post al veleno di Danielle

“Non hai un cuore!”, ha poi aggiunto la figlia di Don in un post successivo, nel quale ha accusato Lisa di non voler dare alla mamma e al fratello di Patrick i ricordi che gli spettano. “Hai sposato un ricco gioielliere (Albert DePrisco, il secondo marito sposato nel 2014, ndr), non hai bisogno dei soldi! Che miserabile sottospecie di essere umano che sei, Lisa”.