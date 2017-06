0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa ci facevano Moana Pozzi con Roberto Benigni e un’altra donna nello stesso letto? La celebre attrice, star del cinema per adulti (sapevate che, dato che il suo nome è così iconico, in Italia il film Disney Moana è stato chiamato Oceania a causa sua?) raccontò di un episodio molto ‘languido’ avvenuto nel 1982. Non tutti sanno come sono andate veramente le cose:

Moana Pozzi con Roberto Benigni: quella notte insieme e l’inaspettato finale

“L’ho conosciuto nel 1982 quando sono andata a passare un weekend con la mia amica Antonella nella casa in Toscana di Dado Ruspoli – spiegava anni orsono la scomparsa attrice, riferendosi al regista premio Oscar de La Vita è Bella – Roberto era tra le molte persone invitate e ad Antonella piaceva da impazzire, aveva deciso di farselo a tutti i costi ma lui non ne voleva sapere.”

A quel punto scatta il piano “Una sera lei mi disse: ‘È molto timido, non so cosa fare, perché non mi dai una mano?”. Ed ecco come sono andate le cose: “La notte abbiamo aspettato che tutti fossero andati a letto, siamo entrati nella sua stanza e piano piano ci siamo infilate sotto le lenzuola.”

Accerchiato da due donne, l’attore e regista Premio Oscar ha reagito così

La descrizione della notte di Moana Pozzi con Roberto Benigni e l’amica Antonella comincia a diventare poi più dettagliata: “Era davvero buffo: dormiva con tanti indumenti addosso, calze, mutande, canottiera di lana. Era molto carino e abbiamo tentato di spogliarlo e toccarlo. Lui è saltato giù dal letto e ha cominciato a correre per la stanza gridando: ‘Siete matte, mi vergogno!’.”

A quel punto rimaneva poco da fare: “Abbiamo riso tutta la notte, poi ci siamo addormentati insieme“. La vicenda ‘amarcord’ è stata di recente riportata alla luce dalla bellissima pagina Facebook “Le foto che hanno segnato un’epoca“.