Dopo aver messo alla prova i poveri Gigi, Ross e Alessandro Greco durante la prima puntata-evento di Furore, l’opinionista di U&D torna a far parlare di sé per i suoi prossimi progetti sul piccolo schermo, che però non riguarderebbero solo lei: gira voce, infatti che nel cast di Selfie vedremo sia Tina e Chicco Nalli che Stefano De Martino e Belen.

Tina e Chicco Nalli + Stefano De Martino e Belen: un cast scoppiettante

Una “doppia coppia che scoppia” a tutti gli effetti: il presentatore della striscia diurna di Amici era già stato confermato dalla precedente edizione, e davanti all’ipotesi che la sua ex moglie potesse partecipare allo show non si è mostrato particolarmente felice. Pare infatti che abbia minacciato di abbandonare Simona Ventura se Belen fosse stata inserita ufficialmente nel cast.

Tina e Chicco Nalli invece sarebbero felici di lavorare sotto lo stesso tetto? I due se ne sono detti di cotte e di crude, e la loro relazione sembrava ormai essere giunta al capolinea durante la partecipazione dell’esuberante opinionista a Pechino Express; adesso però sembrano aver recuperato un po’ di stabilità affettiva. E ora che il famoso parrucchiere ha lasciato gli studi di Detto Fatto, dichiarandosi ‘deluso da certi atteggiamenti’ ed annunciando nuovi progetti in cantiere, Blogo.it ha voluto cogliere la possibile partecipazione al programma dove la sua compagna milita tra i giudici.

Ecco quando vedremo il nuovo cast di Selfie

La nuova edizione di Selfie andrà in onda in primavera inoltrata, e se entrambe le coppie finiranno con il lavorare gomito a gomito, beh… se ne vedranno di cotte e di crude.