Il suo destino sul piccolo schermo è stato quasi più appassionante de Il Trono di Spade – Game of Thrones, con quel braccio di ferro tra Rai e La7: nel frattempo, però, spunta una curiosa voce fuoricampo che annuncia una nuova fidanzata di Massimo Giletti! Sarà arrivato il tempo dell’amore per il celebre presentatore?

Chi è la fidanzata di Massimo Giletti? Arrivano le prime voci

Mentre si prepara a fare le valigie per il suo viaggio dalla Rai a La7, nel bel mezzo di un concitato e controverso periodo della sua carriera, sembrerebbe che il volto iconico de l’Arena sia riuscito a trovare il tempo anche per l’amore.

La sua situazione sentimentale, infatti, è stata intercettata dal settimanale Oggi, che dichiara di aver avvistato ufficialmente la nuova fidanzata di Massimo Giletti. Il luogo ‘ameno’ sarebbe Forte dei Marmi, luogo nel quale giornalista ama passare le sue vacanze estive.

Il nome della fanciulla che gli tiene compagnia? Al momento è ancora top secret: ““In quel di Forte dei Marmi si mormora che Massimo Giletti abbia una nuova fidanzata – racconta il celebre settimanale – Trattasi di una nota professionista di un importante gruppo editoriale. Sembra che i due siano molto innamorati e inseparabili”.

In attesa delle conferme, ecco lo stato attuale del contro verso presentatore

I due dunque sembrano in perfetta sintonia e addirittura innamorati! A giudicare dalle foto, in effetti (che verranno pubblicate su Oggi di questa settimana) non si può non notare una certa alchimia. Attendono conferme dai diretti interessati ma, al momento, questo ‘gossip’ rimane tale. Per i fan del suo programma, invece, bisognerà aspettare l’assestamento del territorio televisivo (quando la tempesta di sequel, prequel e reboot dei principali programmi di La7, che quest’anno ha aperto le sue scuderie di nuovi format, come ad esempio quello che proporranno Diego Bianchi e la squadra di Gazebo.