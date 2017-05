77 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembrava la scena di un film: lui, ribelle che cerca riscatto nella musica e si copre il corpo di tatuaggi e piercing e lei, reginetta della moda, perfettina nei suoi capelli biondi e occhi azzurri. A questo va aggiunto che la romanticissima proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni è avvenuta in diretta sugli schermi di RTL 102.5 e davanti al pubblico dell’Arena di Verona, emozionatissimo di partecipare ad un momento così pieno d’amore.

Guarda il video della proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni

Benché la coppia non sia stata sempre così amata (tra i fan del cantante milanese, ad esempio, c’è molto malcontento perché lo accusano di essersi ‘svenduto’ ad un tipo di mondo che lui sembrava ridicolizzare nelle sue canzoni, mentre i followers della fashion blogger hanno spesso criticato la sua scelta amorosa come ‘troppo poco per lei’), questo gesto sembra aver messo d’accordo tutti, persino chi pensa che la loro relazione sia un po’ costruita, o troppo ‘social’ per essere autentica.

A giudicare, infatti, dall’emozione del rapper, ex giudice di X-Factor, che quando si è messo in ginocchio gli tremavano le labbra, e la gioia di lei, che prima ha ascoltato il pezzo che lui aveva composto con un sorriso enorme e poi è scoppiata di gioia davanti all’anello, è difficile credere che questi due giovani innamorati non facciano sul serio.

Il matrimonio è un impegno, e anche se il testo del pezzo cantanto durante la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni dice che “”Non servono anelli che ci tengono assieme perché di anelli son fatte le catene”, il cantante ammette anche che “seppur così presto, non ne faccio altrimenti”. Insomma, “cuore in arresto, favorisca i sentimenti:

Durante il concerto di J-Ax e Fedez il giovane rapper dedica una canzone a Chiara, si mette in ginocchio e…

Auguri a questa bella coppia e…preparate i pop-corn, perché tra gli outfit di Chiara e le “stories” di Federico in arte Fedez, siamo sicuri che questo matrimonio sarà un evento a cui assisteremo tutti!