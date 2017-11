0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip dà sempre grandi emozioni. All’interno della casa si intrecciano relazioni che danno vita a trame degne dei migliori film hollywoodiani. Questa volta a farne le spese è uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati di sempre. La reazione di Francesco Monte dopo l’incontro con Cecilia Rodriguez al GF Vip ha raccolto il consenso del pubblico, ma anche della madre dell’argentina che risponde con dei like alle foto del ragazzo. Il modello sta dimostrando, in queste ore, una grande forza d’animo e tanta voglia di reagire.

Il web appoggia la reazione di Francesco Monte dopo essere stato lasciato da Cecilia

L’incontro tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser è stato momento di grande imbarazzo, ma è servito a chiarire una situazione alquanto scomoda e per niente limpida. Il legame tra la sorella di Belen Rodriguez e il ciclista è cresciuto sempre più fino al punto da non poter essere nascosto. Monte ha deciso, allora, di entrare nella casa per parlare con la fidanzata. Una bella batosta era dietro l’angolo: Cecilia gli ha confessato che i suoi sentimenti sono cambiati e lui non ha potuto far altro che accettarlo.

Cecilia e Ignazio cominciano la loro love story sotto gli occhi di tutta Italia e sarà difficile per Francesco ignorarli e affrontare la situazione. Lui, però, si dimostra uomo tutto d’un pezzo e lancia un chiaro messaggio postando due foto sul suo account Instagram: testa alta e sguardo fiero dritto verso l’obiettivo. Sarà pur vero che quattro anni di relazione, con tanto di matrimonio in vista, non si accantonano in 20 minuti di diretta tv, ma la dignità non la si abbandona mai.

La mamma di Cecilia appoggia Francesco Monte

Le foto postate dall’ex tronista hanno riscosso grande consenso, basta guardare i numerosi commenti di sostegno che i fan gli hanno dedicato in un momento così difficile. Anche un’altra persona, molto vicina all’argentina, sembra apprezzare e si tratta della madre di Cecilia. La donna ha lasciato un like ad una delle foto di Francesco, quasi a volergli dare un abbraccio di conforto mentre la figlia e Ignazio escono allo scoperto dormendo nello stesso letto per la prima volta insieme da quando sono nella casa.

Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: 31 Ott 2017 alle ore 12:15 PDT

Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: 1 Nov 2017 alle ore 04:53 PDT