Dopo aver scoperto il motivo per cui Cecilia e Jeremias Rodriguez non saranno mai ospiti nei suoi programmi televisivi, i fan dei fratelli argentini ha continuato il dibattito sui canali social della presentatrice di Tu Sì Que Vales, ed ecco la risposta di Belen a Barbara d’Urso: avrà forse deciso di querelarla?

La risposta di Belen a Barbara d’Urso: c’è aria di querela?

Il fatto che gli ex concorrenti del GF Vip si siano entrambi rifiutati di andare a Domenica Live ha fatto andare la conduttrice di origini partenopee su tutte le furie, al punto che, in più occasioni, si è lasciata sfuggire un paio di commenti velenosi, specialmente su Cecilia e sul fatto che, anche senza di lei, i suoi ascolti sono alti.

Oltre alla d’Urso, tuttavia, in studio ci sono anche molti opinionisti che, secondo i fan dei Rodriguez, avrebbero alzato i toni ed esagerato nel criticare la sorella della showgirl argentina. Ecco perché, tra i commenti dei suoi scatti Instagram, ne é spuntato uno di un’utente che le ha detto senza mezzi termini: “Querela la d’Urso i suoi pseudo opinionisti”.

La risposta di Belen a Barbara d’Urso e alle sue frecciatine è stata questa: “Ma sai cosa me ne frega a me? Ahaha zeroooo!”. Sarà davvero così? In fondo, l’antipatia tra le due dive della TV sembra in costante rinascita ad ogni screzio televisivo: basti pensare che, sempre in relazione ai commenti della presentatrice sui suoi fratelli, l’ex di Stefano De Martino ha ostentatamente elogiato Federica Panicucci, mettendola subliminalmente in contrapposizione a ‘Carmelita’.

È guerra tra Belen e la D’Urso: quanto manca prima di arrivare alle querele?

Dato, infatti, che la Panicucci è stata gentile e affettuosa verso Jeremias e Cecilia (che ha definito ‘la sua preferita nella casa‘), la showgirl le ha immediatamente scritto (pubblicamente) dicendole “Quanto sei stupenda Federica, che donna di classe! Sempre così elegante! I miei più sinceri complimenti!”.

In molti l’hanno vista come una frecciatina alla d’Urso. Quindi chissà che, in un altro momento in cui ‘si alzano i toni’, Belen non prenda sul serio il suggerimento di quella ammiratrice…!